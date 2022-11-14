Активисты Just Stop Oil облили краской здание банка в Шотландии

Активисты экологического движения Just Stop Oil облили краской здание банка Barclays в шотландском Абердине. Об этом оно сообщило на своем сайте.

Атаке активистов подверглось здание Silver Fin, которое также в будущем станет штаб-квартирой нефтяной компании Shell. Участники движения вылили оранжевую краску на фасад в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений в Великобритании.

В этот день активисты экологического движения Extinction Rebellion также устроили акции протеста в более чем 100 отделениях британских банков. Они расклеивали листовки, выливали жидкости, разрисовывали краской стены и били окна.

9 ноября активисты экологического движения «Последнее поколение» забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменения климата.

30 октября эти же экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания. Они протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

До этого, 26 октября, экоактивисты движения Just Stop Oil заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города и распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.