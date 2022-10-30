Экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Активисты экологического движения Letzten Generation («Последнее поколение») провели акцию протеста в берлинском Музее естествознания. Об этом 30 октября сообщила Berliner Morgenpost.
Две женщины в возрасте 34 и 42 лет приклеили себя к опорам скелета динозавра, возраст которого насчитывает 60 млн лет, и развернули плакат с надписью «Что, если правительство не держит это под контролем».
Активисты протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.
Женщины были задержаны полицией спустя час после начала акции. В отношении них было возбуждено уголовное дело.
Предыдущая акция движения состоялась 23 октября. Его участники облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Полотно не пострадало, нарушители порядка арестованы.
До этого, 14 октября, две участницы британского экологического движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В ходе выступления активистки предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.
В июле экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Сандро Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», защищенной стеклом. Они вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю».