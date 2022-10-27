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В Гааге активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
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В Гааге активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»

Активисты попытались испортить полотно «Девушка с жемчужной сережкой» в музее «Маурицхёйс» в Гааге
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Фото: nos.nl
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Климатические активисты в Нидерландах попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» кисти художника Яна Вермеера, выставленную на показ в музее «Маурицхёйс» в Гааге. Об этом сообщила 27 октября на своем сайте Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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На кадре, представленном СМИ, около картины находятся два активиста-эколога в футболках с надписью Just stop oil («Просто остановите нефть»). Один из мужчин облил картину красной жидкостью, второй приклеил руку рядом с картиной.

По данным телеканала, полотно, закрытое пуленепробиваемым стеклом, не повреждено.

Полиция арестовала двух активистов и человека, разлившего жидкость. Музей продолжает работу, зал, где выставляется картина, закрыт.

Экоактивисты за последние несколько месяцев провели несколько акций в борьбе за остановку добычи нефти.

Так, 23 октября участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Полотно не пострадало, нарушители порядка арестованы.

14 октября две участницы экологического движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В ходе выступления активистки предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

В июле экоактивисты устроили протест во флорентийской галерее Уффици в зале художника Сандро Боттичелли. Они приклеили себя к его картине «Весна», защищенной стеклом. Они вывесили баннер «Последнее поколение. Нет газу. Нет углю».

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