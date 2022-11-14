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Экоактивисты устроили массовые протесты в отделениях британского банка Barclays

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Фото: show.pics.io
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Активисты экологического движения Extinction Rebellion устроили протесты более чем в 100 отделениях одного из крупнейших банков Великобритании Barclays, следует из пресс-релиза движения.

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«В понедельник, 14 ноября, Barclays столкнулся с самым масштабным днем климатических протестов, сотни людей начали действовать более чем в 100 отделениях Barclays по всей Великобритании в рамках протеста против инвестиций крупного банка в ископаемые виды топлива», — говорится в сообщении.

Так, протестующие в Лондоне расклеили в 45 отделениях Barclays плакаты с обвинением банка в использовании «климатического хаоса» ради прибыли. Активисты таким образом призвали его прекратить эту политику.

В городе Бирмингем активисты облили масляной жидкостью несколько филиалов банка и написали на фасаде краской из баллончика «Крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива».

В шотландском Глазго протестующие разбили окна одного из отделений банка, после чего остались дожидаться полиции, держа плакаты с лозунгами.

«Пришло время, чтобы Barclays осознал разрушительную роль, которую он играет в качестве крупнейшего в Европе финансиста ископаемого топлива, и изменил курс. Мы хотим, чтобы Barclays прекратил финансирование проектов, разрушающих природу», — приводится в пресс-релизе заявление соучредителя движения Гейл Брэдбрук.

Extinction Rebellion отмечает, что Barclays является крупнейшим инвестором в добычу ископаемого топлива. С 2021 года банк инвестировал свыше $19,5 млрд в проекты, связанные с добычей нефти и газа.

9 ноября активисты экологического движения «Последнее поколение» забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменения климата. 30 октября эти же экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания. Они протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

А 26 октября экоактивисты движения Just Stop Oil, также выступающие за прекращение добычи ископаемого топлива, заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города и распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

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