Экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота в Берлине

Активисты экологического движения «Последнее поколение» забрались на Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против изменения климата. Об этом организация сообщила 9 ноября на своем сайте.

Две девушки вывесили на главной достопримечательности города плакат с надписью «Мы желаем выживания для всех, в День единения мы все — последнее поколение».

Акция была приурочена к годовщине падения Берлинской стены.

«Последнее поколение» пригласило членов правительства Германии, в том числе канцлера Олафа Шольца, на встречу, которая состоится 10 ноября, чтобы обсудить экологические проблемы.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что в одной из больниц Берлина умерла попавшая в ДТП велосипедистка. К ней не успели приехать спасатели, так как в тот день активисты «Последнего поколения» перекрыли движение.

До этого, 30 октября, экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания. Они протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

Еще одна акция движения состоялась 23 октября. Его участники облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Полотно не пострадало, нарушители порядка арестованы.