Велосипедистка в Берлине умерла после ДТП из-за приклеенных к шоссе экоактивистов

В одной из больниц Берлина умерла попавшая три дня назад в ДТП велосипедистка, к которой из-за экоактивистов не успели спасатели. Об этом 3 ноября сообщает Bild.

44-летняя женщина попала под бетономешалку в районе Берлин-Вильмерсдорф.

Спасатели, спешившие к ней, застряли в пробке из-за протестов представителей экодвижения «Последнее поколение» на городской трассе А100. Когда они смогли приехать, женщина уже находилась в крайне тяжелом состоянии.

Пациентку госпитализировали с травмами, несовместимыми с жизнью. «Она боролась за свою жизнь три дня», — говорится в публикации.

В понедельник экоэктивисты перекрыли движение на одной из дорог Берлина, приклеив себя к асфальту и спровоцировав пробку. В итоге находящимся на месте аварии пришлось поднимать грузовик-бетономешалку, под которой находилась женщина, с помощью имеющихся под рукой инструментов.

«Мы в любом случае не хотим снимать с себя ответственность. Но мы больше не хотим, чтобы нас игнорировали», — заявил прессе представитель экоактивистов Якоб Бейер.

В июле союз полицейских Берлина потребовал переложить на городские власти обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих экоактивистов, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными инструментами, после чего они нередко получают иски от пострадавших.

Тогда же 12 июля Берлинский полицейский союз призвал судебные органы взять под стражу больше климатических активистов, чтобы предотвратить блокировку дорог, опасную для участников движения.

Отмечалось, что активисты после освобождения полицейскими снова возвращаются на дороги, создавая напряженность среди населения.

30 октября активисты экологического движения «Последнее поколение» провели акцию протеста в берлинском Музее естествознания. Две женщины в возрасте 34 и 42 лет приклеили себя к опорам скелета динозавра, возраст которого насчитывает 60 млн лет.