Полиция Берлина отказалась отдирать от асфальта приклеивших себя активистов

Союз полицейских Берлина потребовал переложить на городские власти обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными инструментами, после чего они нередко получают иски от пострадавших. Об этом говорится 19 июля в Twitter союза.

«При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы», — отметил председатель немецкого профсоюза полицейских в Берлине Бодо Пфальцграф.

По его словам, после освобождения митингующие судятся с полицией, обвиняя правоохранителей в телесных повреждениях. Пфальцграф добавил, что его коллеги не должны так рисковать.

«Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться», — предложил полицейский.

12 июля Берлинский полицейский союз призвал судебные органы взять под стражу больше климатических активистов, чтобы предотвратить блокировку дорог. Как отмечал портал Rbb24, полиция каждый день видит одних и тех же людей, приклеивших себя к асфальту. После освобождения митингующие снова возвращаются на дороги, создавая напряженность среди населения, отметили в полиции.

10 июля стало известно, что полиция при освобождении активистов использует смесь растительного масла и ацетона. Затем с помощью пластиковых или деревянных шпателей и щеток делаются осторожные попытки проникнуть под соединение, не повреждая кожу.

Некоторые водители уже пытались помогать митингующим, но делать этого не следует, предупредили правоохранители.

В мае во время традиционной демонстрации представителей левых организаций в Берлине были арестованы 37 человек. В одном из районов германской столицы — Кройцберге — полиция применила слезоточивый газ.