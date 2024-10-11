Путин и президент Пакистана подтвердили интерес к развитию двусторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин и лидер Пакистана Асиф Али Зардари обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга и подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях. Об этом 11 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков из Ашхабада, где находится с визитом российский лидер.

«Путин имел возможность кратко переговорить с президентом Пакистана. Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность», — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Российский лидер прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, с рабочим визитом ранее в этот день. В рамках него он принимает участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

До этого, 3 октября, министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан заявил «Известиям», что республика заинтересована в увеличении товарооборота с Россией, который в 2023 году достиг рекордной суммы в $1 млрд. Также Пакистан заинтересован в развитии бартерной торговли с РФ — всё зависит от возможностей российских компаний, отметил Алим Хан.

В начале июля Путин проводил встречу с премьер-министром Пакистана Шебхазом Шарифом в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер заявил, что отношения двух государств развиваются в деловом и дружеском ключе. Он отметил рост товарооборота и указал на то, что страны имеют «очень неплохие» перспективы. Шариф, в свою очередь, поблагодарил Путина за поставку в Пакистан российской нефти.