Торговое приглашение: Пакистан хочет увеличить товарооборот с Россией
Пакистан заинтересован в увеличении товарооборота с Россией, который в 2023 году достиг рекордной суммы в $1 млрд. Об этом заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций страны Абдул Алим Хан. Республика также заинтересована в развитии бартерной торговли с РФ — всё зависит от возможностей российских компаний. На недавнем первом пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме стороны уже подписали первые бартерные соглашения по поставкам, в том числе риса, мандаринов и нута. Исламабад намерен взаимодействовать с Москвой и по линии ЕАЭС — в декабре пройдет заседание межправительственной комиссии двух стран, на которой обсудят соглашение о свободной торговле страны с организацией.
Пакистан намерен нарастить торговлю с Россией
На фоне санкционного давления Запада Россия развивает перспективное сотрудничество не только с традиционными восточными партнерами, как Китай или Индия, но и с другими странами Глобального Юга. В углублении торгово-экономических отношений заинтересован, в частности, Пакистан. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордной отметки в $1 млрд. Исламабад намерен и дальше расширять взаимодействие, заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан.
— Мы хотим, чтобы объем двусторонней торговли не только превышал $1 млрд, но и был намного больше. Я думаю, у нас есть много возможностей для развития двусторонней торговли между Пакистаном и Россией, в том числе это касается и предпринимателей из обеих стран. Правительство сделает максимум, чтобы облегчить условия для предпринимателей и гарантировать, что они получат наилучшие шансы в контексте развития торговых отношений двух стран, — заявил министр.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны. 1 октября состоялся первый пакистано-российский торгово-инвестиционный форум. В нем приняли участие 60 пакистанских компаний из различных сфер: текстильная промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и продовольствие, логистика и даже туризм. Совокупный объем экспорта этих компаний в разные страны превышает $500 млн. Российский бизнес представляли свыше 100 компаний из Москвы и других регионов. Кроме того, участие приняли и представители российского госсектора из Минпромторга, Минсельхоза, Минэка, Роспотребнадзора, а также банковской отрасли.
На форуме стороны заключили первые в современной истории бартерные соглашения — в формате меморандума о взаимопонимании. Компании договорились об обмене такими видами продовольствия, как нут, рис, мандарины, картофель и чечевица. В министерстве торговли Пакистана отметили, что Москва и Исламабад сталкиваются с трудностями при проведении взаимных платежей, что и побудило стороны начать бартер. В ведомстве надеются, что в будущем таких сделок станет больше. Судя по всему, потенциал для этого есть. Как подчеркнул «Известиям» Абдул Алим Хан, это полностью зависит от возможностей компаний.
Помимо продовольствия, перспективными для бартера выглядят, к примеру, удобрения, отметил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников.
— У Пакистана большие посевные площади, даже несмотря на то что они были серьезно затронуты последним масштабным наводнением в 2022 году. Россия может поставлять качественные удобрения, в том числе мочевину и фосфат. Пакистан мог бы по бартеру отправлять опять-таки что-то из продовольствия. У страны есть также все возможности подписать, к примеру, бартерное соглашение по импорту российских новейших технологий, — рассказал эксперт.
Как и где сотрудничают Москва и Исламабад
Традиционно Пакистан, помимо продовольствия, экспортирует в Россию текстиль, одежду, кожаные изделия, хирургические инструменты, спортивные товары, столовые приборы и косметические принадлежности. Из РФ в исламскую республику поставляются пшеница, бобовые, семена подсолнечника, минералы и удобрения, сырая нефть и попутные нефтяные газы (содержащиеся в них метан и этан используются для производства пластмасс и каучука), каменный уголь и другие виды твердого топлива, синтетический каучук, фармацевтические изделия, ткацкое оборудование, ткани, бумага. Судя по всему, стороны этим не ограничатся.
Импульс развитию торгово-экономических связей, безусловно, придала недавняя встреча лидеров государств на саммите ШОС, который прошел 3 и 4 июля в Астане. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент РФ Владимир Путин выразили желание укрепить двусторонние отношения, расширив сотрудничество в областях торговли, энергетики и сельского хозяйства. Хорошие перспективы есть и в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Пакистан богат редкоземельными металлами — они необходимы России для электронной промышленности и даже для оборонного сектора, отметил Владимир Сотников. Кстати, военное сотрудничество двух стран — также в планах Исламабада. В феврале 2024 года в сенате заявили, что рассматривают возможность взаимодействовать с РФ в оборонной и военной сферах. Такое сотрудничество может включать соответствующую технику, военную подготовку, обмены между аналитическими центрами по вопросам безопасности.
Двигателем вполне может стать взаимодействие стран по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По крайней мере, Пакистан определенно заинтересован в работе с организацией. Более того, в декабре в России межправительственная комиссия двух стран предметно обсудит заключение соглашения о свободной торговле между Пакистаном и государствами ЕАЭС, заявил «Известиям» Абдул Алим Хан.
— Для нас очень важно иметь региональную кооперацию, и мы приложим все усилия, чтобы способствовать двусторонней торговле между странами региона. Встреча межправительственной комиссии состоится в декабре. Пока существует множество факторов, которые необходимо обсудить, — уточнил министр.
Россия и Пакистан тесно взаимодействуют в других региональных или даже надрегиональных организациях, например в ШОС. К слову, в октябре в Исламабаде пройдет заседание глав правительств организации. Стоит отметить, что самые крепкие связи у Пакистана налажены с главным торговым партнером России — Китаем. В этой связи политик поделился с «Известиями», что создание некой торговой сети между соседними странами стало бы очень выгодным с точки зрения сотрудничества, однако не уточнил детали.
В июне стало известно, что Исламабад готов присоединиться к проекту международного транспортного коридора Север – Юг, об этом заявил посол республики в РФ Мухаммад Халид Джамали. Ранее стать частью масштабного проекта Пакистану предложил лично Владимир Путин. Коридор обеспечит надежные пути доставки товаров из России в страны Юга, прежде всего на юг Ирана, а оттуда к Персидскому заливу с выходом в Индийский океан, что даст возможность вести торговлю вне зависимости от политических решений западных стран.