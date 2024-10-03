Торговое приглашение: Пакистан хочет увеличить товарооборот с Россией

Пакистан заинтересован в увеличении товарооборота с Россией, который в 2023 году достиг рекордной суммы в $1 млрд. Об этом заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций страны Абдул Алим Хан. Республика также заинтересована в развитии бартерной торговли с РФ — всё зависит от возможностей российских компаний. На недавнем первом пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме стороны уже подписали первые бартерные соглашения по поставкам, в том числе риса, мандаринов и нута. Исламабад намерен взаимодействовать с Москвой и по линии ЕАЭС — в декабре пройдет заседание межправительственной комиссии двух стран, на которой обсудят соглашение о свободной торговле страны с организацией.

Пакистан намерен нарастить торговлю с Россией

На фоне санкционного давления Запада Россия развивает перспективное сотрудничество не только с традиционными восточными партнерами, как Китай или Индия, но и с другими странами Глобального Юга. В углублении торгово-экономических отношений заинтересован, в частности, Пакистан. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордной отметки в $1 млрд. Исламабад намерен и дальше расширять взаимодействие, заявил «Известиям» министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан.

— Мы хотим, чтобы объем двусторонней торговли не только превышал $1 млрд, но и был намного больше. Я думаю, у нас есть много возможностей для развития двусторонней торговли между Пакистаном и Россией, в том числе это касается и предпринимателей из обеих стран. Правительство сделает максимум, чтобы облегчить условия для предпринимателей и гарантировать, что они получат наилучшие шансы в контексте развития торговых отношений двух стран, — заявил министр.

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И первые шаги в этом направлении уже сделаны. 1 октября состоялся первый пакистано-российский торгово-инвестиционный форум. В нем приняли участие 60 пакистанских компаний из различных сфер: текстильная промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и продовольствие, логистика и даже туризм. Совокупный объем экспорта этих компаний в разные страны превышает $500 млн. Российский бизнес представляли свыше 100 компаний из Москвы и других регионов. Кроме того, участие приняли и представители российского госсектора из Минпромторга, Минсельхоза, Минэка, Роспотребнадзора, а также банковской отрасли.

На форуме стороны заключили первые в современной истории бартерные соглашения — в формате меморандума о взаимопонимании. Компании договорились об обмене такими видами продовольствия, как нут, рис, мандарины, картофель и чечевица. В министерстве торговли Пакистана отметили, что Москва и Исламабад сталкиваются с трудностями при проведении взаимных платежей, что и побудило стороны начать бартер. В ведомстве надеются, что в будущем таких сделок станет больше. Судя по всему, потенциал для этого есть. Как подчеркнул «Известиям» Абдул Алим Хан, это полностью зависит от возможностей компаний.

Помимо продовольствия, перспективными для бартера выглядят, к примеру, удобрения, отметил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Владимир Сотников.

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— У Пакистана большие посевные площади, даже несмотря на то что они были серьезно затронуты последним масштабным наводнением в 2022 году. Россия может поставлять качественные удобрения, в том числе мочевину и фосфат. Пакистан мог бы по бартеру отправлять опять-таки что-то из продовольствия. У страны есть также все возможности подписать, к примеру, бартерное соглашение по импорту российских новейших технологий, — рассказал эксперт.

Как и где сотрудничают Москва и Исламабад

Традиционно Пакистан, помимо продовольствия, экспортирует в Россию текстиль, одежду, кожаные изделия, хирургические инструменты, спортивные товары, столовые приборы и косметические принадлежности. Из РФ в исламскую республику поставляются пшеница, бобовые, семена подсолнечника, минералы и удобрения, сырая нефть и попутные нефтяные газы (содержащиеся в них метан и этан используются для производства пластмасс и каучука), каменный уголь и другие виды твердого топлива, синтетический каучук, фармацевтические изделия, ткацкое оборудование, ткани, бумага. Судя по всему, стороны этим не ограничатся.

Импульс развитию торгово-экономических связей, безусловно, придала недавняя встреча лидеров государств на саммите ШОС, который прошел 3 и 4 июля в Астане. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент РФ Владимир Путин выразили желание укрепить двусторонние отношения, расширив сотрудничество в областях торговли, энергетики и сельского хозяйства. Хорошие перспективы есть и в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Пакистан богат редкоземельными металлами — они необходимы России для электронной промышленности и даже для оборонного сектора, отметил Владимир Сотников. Кстати, военное сотрудничество двух стран — также в планах Исламабада. В феврале 2024 года в сенате заявили, что рассматривают возможность взаимодействовать с РФ в оборонной и военной сферах. Такое сотрудничество может включать соответствующую технику, военную подготовку, обмены между аналитическими центрами по вопросам безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Двигателем вполне может стать взаимодействие стран по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По крайней мере, Пакистан определенно заинтересован в работе с организацией. Более того, в декабре в России межправительственная комиссия двух стран предметно обсудит заключение соглашения о свободной торговле между Пакистаном и государствами ЕАЭС, заявил «Известиям» Абдул Алим Хан.

— Для нас очень важно иметь региональную кооперацию, и мы приложим все усилия, чтобы способствовать двусторонней торговле между странами региона. Встреча межправительственной комиссии состоится в декабре. Пока существует множество факторов, которые необходимо обсудить, — уточнил министр.

Россия и Пакистан тесно взаимодействуют в других региональных или даже надрегиональных организациях, например в ШОС. К слову, в октябре в Исламабаде пройдет заседание глав правительств организации. Стоит отметить, что самые крепкие связи у Пакистана налажены с главным торговым партнером России — Китаем. В этой связи политик поделился с «Известиями», что создание некой торговой сети между соседними странами стало бы очень выгодным с точки зрения сотрудничества, однако не уточнил детали.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В июне стало известно, что Исламабад готов присоединиться к проекту международного транспортного коридора Север – Юг, об этом заявил посол республики в РФ Мухаммад Халид Джамали. Ранее стать частью масштабного проекта Пакистану предложил лично Владимир Путин. Коридор обеспечит надежные пути доставки товаров из России в страны Юга, прежде всего на юг Ирана, а оттуда к Персидскому заливу с выходом в Индийский океан, что даст возможность вести торговлю вне зависимости от политических решений западных стран.