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Почти договорились: Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Каковы перспективы сотрудничества между Москвой и Исламабадом
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Переговоры о долгосрочном нефтяном контракте между Россией и Пакистаном проходят на уровне правительств и представителей частных корпораций, рассказал посол исламской республики в России Мухаммад Халид Джамали. Он добавил, что на данный момент осталось обсудить исключительно технические детали — это процедура и валюта оплаты, объем закупок и т.д. Ранее посол Пакистана в России заявил, что ожидается третья партия нефти в этом году. В 2023 году РФ поставила Пакистану нефти на $20 млн. Мухаммад Халид Джамали также подчеркнул, что товарооборот между нашими странами вырос почти в два раза и достиг $733,8 млн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 88,9%. Самые востребованные российские товары — это пшеница ($550,1 млн), сырая нефть ($20 млн). Подробности — в материале «Известий».

Рано или поздно

В рамках разворота России к центрам в Азии и Африке укрепление отношений с Пакистаном было вопросом времени. Так, Россия уже активно работает с Индией и Бангладеш в сфере энергетики (атомные технологии и углеводороды).

В апреле 2023 года пакистанский политик Имран Хан активно выступал за повторение индийского опыта закупки российской нефти по сниженным ценам, несмотря на санкции.

Одно из перспективных направлений сотрудничества в энергетической сфере — «Пакистанский поток». Этот трубопровод протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью 12,4 млрд куб. м газа в год позволит связать терминалы по приему СПГ в Карачи и Гвадаре на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.

трубопровод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для России подобный проект станет отличным стимулом усилить работу в сфере технологий СПГ, а для Пакистана — восполнить дефицит энергии, с которым страна сталкивается почти постоянно, полагает профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

Одновременное сближение Москвы с Пекином, Исламабадом и Нью-Дели (с учетом сложностей в отношениях между этими азиатскими центрами) эксперт также оценивает позитивно.

— С одной стороны, это позволит расширить поле возможностей и снизить риски, с другой — будет способствовать установлению стабильности в регионе. Рациональные силы в странах Глобального Юга, мыслящие не лозунгами, а принципами хозяйственной целесообразности, в очередной раз побеждают, — заключает Даниил Шульга.

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В последние два десятилетия отношения России и Пакистана развивались не так успешно, как с Индией, признает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он объясняет это явление тяготением Исламабада больше к евразийской политике в области международной повестки и в торгово-инвестиционной сфере.

— Торгово-экономические связи Пакистана с США по-прежнему очень весомы по сравнению с теми, что есть с Россией, — продолжает эксперт. — Соединенные Штаты — крупнейший рынок сбыта для пакистанских товаров.

трубопровод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По этой причине значимых прорывов в международной торговле с Пакистаном аналитик не ожидает.

Большой рынок

Опрошенные эксперты оценивают рынок Пакистана как перспективный. Тем не менее существует множество сложностей, которые важно учитывать, утверждает к.и.н., декан факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко.

— Во-первых, Пакистан — страна не очень богатая и пока не находится в состоянии столь же выраженного промышленного экономического рывка, как Индия. Во-вторых, страна пребывает в состоянии перманентной социально-экономической и политической нестабильности. Во многом это связано с низким уровнем жизни, — говорит он.

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Тем не менее Пакистан представляет собой большой рынок сбыта. «И для российских промышленных товаров в том числе», — добавляет Демиденко.

С этим мнением не согласна управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

трубопровод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Ведущую роль в экспорте российской продукции занимает отнюдь не нефть, а зерно — то есть несырьевой неэнергетический экспорт. В частности, в 2023 году Пакистан закупил у России 800 тыс. т пшеницы. А с учетом того, что ежегодно Россия наращивает посевные площади именно с прицелом на экспорт, прирост продовольственного экспорта в страны, которые не могут обеспечить себя едой, кажется естественным, — говорит она.

Аналитик считает возможным заключение долгосрочных контрактов на поставку продовольствия — по типу соглашения, заключенного между Россией и Китаем. «Главное сейчас — нащупать логистические цепочки в эту довольно закрытую страну исламского мира», — комментирует Косарева.

Не крупный партнер

На текущий момент до 90% поставок российской нефти приходится на Индию и Китай.

По данным главного таможенного управления КНР, за январь–август 2023 года российский экспорт нефти в Китай вырос на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По прогнозам, поставки превысят 100 млн т в год.

танкер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В то же время за первые пять месяцев 2023 года экспорт нефти в Индию вырос в 11 раз и достиг 36,9 млн т.

Пакистан ежегодно импортирует всего порядка 10 млн т нефти. Ранее сообщалось, что министр энергетики Пакистана Мухаммад Али допускает возможность импорта около 1 млн т российской нефти в год.

В масштабах российского экспорта контракт с Пакистаном существенного влияния не окажет, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

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— Россия в текущем году отправит на экспорт порядка 240 млн т нефти и 10 млн т черного топлива — доля небольшая, — говорит он.

По мнению Александра Потавина, объемы уже поставленной нефти из России в Пакистан мизерные: всего три партии по 100 тыс. баррелей. «Это три небольших танкера — за полгода», — уточняет он.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Обойти ограничения

Отдельный важный вопрос — достижение договоренностей, касающихся механизмов доставки нефти, ценообразования и оплаты. Как известно, ранее Пакистан предпочитал заниматься торговлей по бартеру.

Для Пакистана заключение долгосрочных контрактов будет привлекательно, если страна получит российскую нефть со значительным дисконтом, уверен Александр Потавин.

— Предстоит также решить проблемы с логистикой, поскольку пакистанские морские порты не могут принимать танкеры водоизмещением больше 75 тыс. т. Именно поэтому суда из России перегружают сырье на борт танкеров-челноков в Омане, — рассказал «Известиям» собеседник «Известий».

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Очевидный плюс для России — попытка расширить географию покупателей на свою нефть. Но эксперт из «Финам» видит в этом проблему. Он считает, что западные санкции для многих покупателей являются критически важными.

— Вероятно, — обрисовывает Александр Потавин возможный сценарий, — на фоне ужесточения контроля за соблюдением потолка цен со стороны США чуть больше судов будут отправляться в плавание без указания конечного пункта назначения.

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