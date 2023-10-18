Зернышко к зернышку: Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых

РФ и КНР заключили 17 октября контракт на поставку зерновых на общую сумму 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд). Об этом сообщил лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян в кулуарах пекинского делового форума. Россия поставит китайским партнерам 70 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур в течение следующих 12 лет. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

По словам Овсепяна, выпавшие объемы украинского экспорта «с лихвой» замещаются урожаем из Сибири и Дальнего Востока, и контракт нормализует экспортную структуру в рамках программы «Пояса и пути». Кроме того, вскоре запустится новая сухопутная зерновая инициатива. Межгосударственный договор о «Новом сухопутном зерновом коридоре» стороны подпишут в конце ноября — начале декабря. Осуществить поставки в заявленном объеме позволит «Забайкальский зерновой терминал», и возможный экспорт в 8 млн тонн удастся удвоить.

И откусить, и проглотить

Российские производители давно смотрели на КНР как на очень лакомый кусок мирового рынка зерновых. Особенно интересным он стал после начала масштабных закупок Китаем зерновых в стратегические резервы. Активно импорт зерновых в Китай начал расти после 2019 года. Очевидное влияние на необходимость создания стратегических запасов оказала пандемия COVID-19.

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Так, импорт пшеницы в Китай в сезоне 2019/20 составил 3,2 млн тонн, а в сезоне 2022/23 — уже 13,3 млн тонн. В сезоне 2023/24 министерство сельского хозяйства США ожидает импорт пшеницы в размере 11 млн тонн.

Российских экспортеров в первую очередь интересуют поставки пшеницы в Китай. Увеличиваются и продажи прочих зерновых по мере роста производства. Но до сих пор экспортным поставкам в Китай препятствовал недостаток инфраструктуры в восточных регионах страны, считает аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева.

— Строительство Забайкальского зернового терминала позволит облегчить поставки и с меньшими издержками экспортировать зерно из производящих регионов Сибири. Это улучшит экономику регионов, снизит уровень избыточных запасов, поддержит цены, — говорит она.

Предполагается, что поставки российского зерна в Китай первоначально составят около 5—6 млн тонн в год. Это около 10% годового российского экспорта.

По мнению Оксаны Лукичевой, открытие нового экспортного направления вполне можно отметить как экономический прорыв, который позволит постепенно увеличить экспорт зерновых до 60 млн тонн, будет способствовать развитию аграрного производства, повысит рентабельность сельхозпредприятий.

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Дорогу — масличным культурам

В настоящее время КНР является крупнейшим импортером зерновых и масличного сырья. В 2022 году общий импорт этих товаров составил почти $90 млрд: масличные — $69 млрд и зерновые — около $20 млрд.

При этом на Китай приходится более 40% мирового импорта масличного сырья и около 10% импорта зерновых. На РФ в 2022 году приходилось около 1% китайского импорта масличного сырья (более $700 млн), и она занимает шестое место в списке поставщиков в Китай (первое место — Бразилия). В этом же году импорт зерна из РФ в Китай составил $80 млн (это несколько меньше 0,5%, первое место принадлежит США — около 40% китайского импорта).

Роль РФ на китайском рынке этих товаров сейчас не отражает полностью российских возможностей как одного из крупных экспортеров зерновых и масличных, оценивает ситуацию директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— Спрос на продовольствие в целом и зерно и масличное сырье в частности в Китае растет очень быстро: это один из наиболее динамичных рынков. Торговля в этом секторе рынка РФ и Китая развивается довольно успешно, но для РФ до последнего времени китайский рынок оставался довольно закрытым и сложным для работы.

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Долгосрочное соглашение можно рассматривать как реальный прорыв и торговле и очень большой успех. Это позволит резко увеличить долю РФ на крупнейшем в мире импортном рынке зерновых и масличных, что важно с учетом хороших перспектив развития производства зерновых и масличных в РФ.

Не то же самое

В обывательском представлении зерновой контракт с Китаем и зерновая сделка могут перепутаться. Но к зерновой сделке по поводу экспорта из украинских портов этот договор не имеет прямого отношения.

Сделка с Китаем имеет предысторию. На китайский рынок зерновых Россия пытается пробиться с начала 2000-х. Но долгое время наши поставки в Китай были минимальны. До прошлого года это было связано с китайскими ограничениями, которые снимались в течение многих лет и по каждому региону отдельно.

Сегодня сдерживающим фактором остается сложная и дорогая логистика. Возросшие объемы взаимной торговли перегружают существующие железнодорожные маршруты, а везти в Китай зерно морем из черноморских и балтийских портов далеко и дорого. В восточных же регионах страны пока производится недостаточно зерновых именно в силу того, что долгие годы китайский рынок был недоступен.

Заключение договора позволит решить указанные проблемы, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

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— Такой контракт обеспечит надежный сбыт для производителей, которые вложатся в наращивание сельхозпроизводства в восточных регионах, а также загрузку для новой транспортной инфраструктуры, которая позволит увеличить поставки в Китай как наземным путем, так и по рекам и через дальневосточные порты.

Для КНР договор дает возможность на 10 лет зафиксировать для себя цены на зерновые, имеющие тенденцию к долгосрочному росту.

И большим, и малым

Наличие стабильного спроса даст новый импульс развитию российского агропромышленного комплекса А это значит и пополнение бюджета, и финансовая поддержка экспортеров, которые могут не бояться развивать дело и судорожно искать рынки сбыта.

— Россия — одна из немногих стран, которые в принципе в состоянии сама себя прокормить. Чего не скажешь о Китае. И таких стран, которые не справятся без российского зерна, больше, чем те готовы признать, — подчеркивает считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Таким образом, обе страны получают паритетную стабильность — в обеспечении пищей китайцев и в обеспечении российских агропроизводителей работой, считает он.

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Крайность, в которую скатываться опасно, — это поддержка исключительно больших сельхозпроизводителей, которые обеспечат основные объемы поставок, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее мнению, для делового климата в России было бы полезно поддерживать небольшие хозяйства. «Это и привлечет инвестиции в сектор, и стимулирует мелких фермеров развиваться до средних и выше», — говорит аналитик.

Другой эксперт настаивает на проверке условий по каждому конкретному контракту. С точки зрения директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Натальи Шагайды, в случае если цены предусмотрены рыночные и нет дискриминации наших экспортеров, это положительно скажется на бизнесе.