Стоп-злак: в Москве не рассчитывают на продление зерновой сделки

Зерновая сделка не будет продлена, поскольку условия России не выполняются, а Москву устраивает транспортировка украинской сельскохозяйственной продукции по кромке Черного моря — через внутренние территориальные воды Болгарии и Румынии, заявили «Известиям» дипломатические источники, знакомые с ситуацией. Киев же продолжает бороться за открытие сухопутных маршрутов экспорта через Восточную Европу, однако каких-то подвижек в этом направлении со стороны Польши и Словакии стоит ждать только после выборов , считают в экспертном сообществе.

Условия не выполнены

Россия не видит перспектив выполнения условий для возобновления зерновой сделки , а потому стороны не вернутся к реализации соглашения, заявили «Известиям» источники.

— Зерновая сделка продлена не будет. Условия России не выполняются и, кажется, уже не будут выполнены . Представители ООН на всех трибунах заявляют о своих усилиях по реализации российских требований в рамках договора. Однако на самом деле всё это остается на словах. При этом Москву вполне устраивает альтернативный маршрут, по которому теперь вывозится украинское зерно — по кромке (этот маршрут исключает попадание в международные воды Черного моря и пролегает через акватории стран НАТО — Болгарии и Румынии. — «Известия»), — сообщил один из собеседников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другой источник «Известий» добавил, что большинство стран ЕС продолжают блокировать и эти поставки, так как «в той же Венгрии, Словакии и Польше важно соблюдать национальные интересы» .

— Они долго терпели послабления и уступки ради Украины. Однако когда их фермеры начали митинговать и требовать не наводнять украинским зерном местные рынки, что, естественно, сказывается на цене товара, выдержке пришел конец . Еще одно доказательство, что зерно шло не по назначению, — подытожил собеседник.

К слову, вопрос поставок сельскохозяйственных товаров находился на повестке встреч российской делегации с коллегами из других стран в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН . При этом замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, который занимался вопросами Черноморского соглашения, задержался в Нью-Йорке, чтобы продолжить обсуждение в том числе этой темы, уже после того, как основная часть российской делегации покинула США , сообщил еще один собеседник.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Москва объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 17 июля, поскольку не выполнялась та часть соглашений, которая защищала интересы РФ . Среди требований — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ООН действительно заявляют, что предпринимают шаги, направленные на то, чтобы убедить западные страны реализовать требования Москвы, однако реальных рычагов воздействия на Брюссель и Вашингтон у ООН оказалось недостаточно .

Более того, в Европе не видят препятствий для реализации Россией своей сельхозпродукции и удобрений . В частности, глава евродипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что санкции, принятые ЕС против РФ, якобы «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений» . И тут же сказал, что условия продления зерновой сделки «и раньше оказывались на столе переговоров», то есть фактически Брюссель признал, что требования давно известны, но переходить к их реализации у ЕС желания нет.

— Кажется, нет никакой возможности для достижения соглашения, — заявил Боррель.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что РФ не противник Черноморской инициативы и готова вернуться к сделке , как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной.

— Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И безусловно рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке , — сказал глава РФ.

Киев ищет альтернативу

Киев изначально достаточно болезненно воспринимал потенциальную возможность ограничения экспорта продукции своего АПК . По подсчетам некоторых украинских журналистов, именно торговля сельскохозяйственными товарами приносила Украине до 50% валютной выручки. То есть сохранение зерновой сделки для Киева важно прежде всего с экономической точки зрения.

Зерновой терминал в румынском порту Констанца Фото: Global Look Press/Sina Schuldt

Буквально через пару дней после объявления Россией о приостановке своего участия в сделке Киев сообщил, что начал изучать новый вариант маршрута для вывоза зерна, который проходил бы через внутренние воды Болгарии и Румынии . 10 августа этот транспортный коридор заработал. По нему торговые суда могут направляться в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный и отправляться из них — именно они и работали в рамках зерновой сделки.

Однако этих мощностей Украине недостаточно, и Киев, судя по всему, рассчитывал на снятие с 15 сентября экспортных ограничений со стороны ближайших соседей (стран — членов ЕС) — Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, — введенных ими после серии протестов фермеров, требовавших прекратить затоваривание собственных рынков украинской продукцией, что приводило к демпингу цен.

Ограничения были введены Еврокомиссией, чтобы сгладить разногласия Брюсселя с восточноевропейскими государствами, они действовали до 15 сентября. После этого ограничения были сняты, но с таким шагом согласились не все граничащие с Украиной страны .

Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow

В результате Киев заявил, что планирует подать иск в суд в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые отказались подчиниться требованиям Еврокомиссии и продлили собственные запреты . Риторика Украины уже привела к заметному охлаждению отношений Киева и Варшавы. 26 сентября польская прокуратура и вовсе объявила о результатах падения снаряда от ПАО С-300 в городе Пшеводуве 15 ноября 2022 года. По данным Варшавы, ракета принадлежала Украине.

Вместе с тем вряд ли стоит ожидать пересмотра собственных ограничений до выборов в Словакии (30 сентября) и Польше (15 октября) , считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Для обеих этих стран тема импорта украинского зерна стала элементом электоральной риторики.

— Польша и Словакия часть ограничений и так уже сняли, заявив о возможности транзита зерна. Правительства этих стран заявили, что готовы к переговорам с Украиной, чтобы определить статус [экспортируемой агропродукции]. Но все решения следует ждать уже после выборов, — подчеркнул эксперт в разговоре с «Известиями».

Фото: Global Look Press/Pavlo Pakhomenko

Маршрут построен

В своем вечернем обращении 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к теме зернового экспорта. В частности, он заявил, что Еврокомиссия одобрила план взаимного мониторинга при экспорте зерна в ЕС, а также выразил благодарность Румынии и Болгарии, которые не пошли наперекор требованию Брюсселя и подчинились решению снова начать пропускать украинское зерно. Таких же действий, сказал Зеленский, Киев ждет от других соседей. Хотя Бухарест всё же ограничил поставки украинского зерна, но лишь на 30 дней.

За день до этого польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава готова обеспечить транзит украинской сельскохозяйственной продукции при условии сохранения запрета на продажу ее на собственной территории . Он подчеркнул, что соответствующие коридоры уже готовы. Правда, эти маршруты ранее уже не сработали и привели к оседанию украинского зерна в восточноевропейских странах — именно это в свое время и стало причиной для эмбарго.

Альтернативные маршруты существовали и до, и во время работы Черноморской инициативы , напоминает Владимир Брутер. «Кто мешает экспортировать украинское зерно через абсолютно безопасный маршрут в Молдавии до порта Джурджулешты, где судами типа «река–море» можно его доставлять в Констанцу (крупнейший морской порт Румынии. — «Известия») и там перегружать на морские суда. Это медленнее, но и Украина экспортирует не так много», — сказал эксперт.

Фото: Global Look Press/Pavlo Pakhomenko

Изначально смысл зерновой сделки сводился к тому, чтобы обеспечить бесперебойный экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в наиболее нуждающиеся страны , однако на практике это привело к тому, что за время работы черноморского коридора более 70% из 32,8 млн т грузов остались в государствах с высоким и выше среднего уровнями доходов, на беднейшие же страны пришлось менее 1 млн т, то есть около 3% , приводил данные президент России Владимир Путин.