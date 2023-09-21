Злак свыше: Россия и ЕС не ведут диалог по переподключению РСХБ к SWIFT
Россия не ведет диалог с Евросоюзом по односторонним санкциям, в том числе по вопросу переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в Брюсселе. Хотя мировое сообщество и продолжает требовать от Москвы возвращения в черноморскую инициативу, ни одна из пяти задач, обозначенных в меморандуме РФ – ООН, так и не была выполнена. Лишь когда они будут реализованы, российская сторона готова обсудить реанимацию сделки.
«Нет» диалогу
Несмотря на то что зерновая сделка прекратила свое существование еще в июле, Запад не оставляет попыток вернуть Россию в соглашение. При этом, по сути, никто из его представителей не предлагает решить пять системных проблем, которые не раз обозначала Москва.
В частности, речь шла о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой его отсоединили в рамках антироссийских санкций ЕС. Впрочем, несмотря на желание Запада реанимировать сделку, переговоры по РСХБ между Москвой и Брюсселем не ведутся.
— Никакого диалога с Евросоюзом по поводу односторонних нелегитимных санкций в отношении нашей страны мы не ведем, — заявили «Известиям» в постпредстве России при ЕС. — Это в равной степени касается условий возобновления участия России в черноморской инициативе. Брюссель неоднократно давал понять, что не собирается способствовать выполнению задач, предусмотренных меморандумом РФ – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Более того, ЕС своими действиями создавал предпосылки для приостановки Россией участия в зерновой сделке.
В пресс-службе дипмиссии подчеркнули: всё мировое сообщество, включая страны Глобального Юга, понимают, что продовольственный кризис был спровоцирован именно рестрикциями ЕС, прежде всего — в отношении российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. К тому же Москва не выдвигает условия, а лишь настаивает на выполнении обязательств в соответствии с меморандумом РФ – ООН, добавили в постпредстве.
— В контексте развязанной против нас экономической войны рассчитывать на то, что Евросоюз проявит заботу о продовольственной безопасности нуждающихся стран, не приходится, — сказали «Известиям» в российском постпредстве.
К системным задачам, помимо переподключения РСХБ, относятся: отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, восстановление подорванного в начале июня аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также возобновление поставок сельхозтехники и запчастей.
При этом в мае официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не намерен восстанавливать доступ российских банков (в том числе РСХБ) к SWIFT. По его словам, рестрикции против РФ могут быть сняты лишь после завершения конфликта на Украине.
Миллион тонн
Черноморская инициатива не работает уже два месяца, по требованиям Москвы прогресса нет, но общественный дискурс не утихает. Вновь этот вопрос был поднят в начале недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Так, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заверил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки.
— Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности. Я не оставлю усилий по ее реализации, — подчеркнул генсек ООН.
Впрочем, в Брюсселе не питают особых надежд на реанимацию инициативы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что введенные ЕС антироссийские санкции никоим образом не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений, добавив, что на самом деле это Москва не желает достичь каких-либо договоренностей.
— Не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят, — сказал Жозеп Боррель.
Однако отказ от продления сделки был связан именно с игнорированием обязательств, которые взял на себя Запад, и в том числе ООН, напомнил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
— Если наши условия будут выполнены, то есть нашему зерну будет открыт путь на рынки и не будет препятствий с получением оплаты, то, вероятно, она может быть возобновлена, — сказал он «Известиям».
При этом парламентарий обозначил еще одну проблему. Она связана с безопасностью судоходства и продолжающимися нападениями на Крым, Севастополь и Крымский мост.
— Есть серьезные подозрения, что свободные коридоры использовались для нанесения ударов по нашей инфраструктуре, нашим кораблям, по территории полуострова. Если эта сторона дела продолжает иметь значение, учитывая непрекращающиеся атаки, в том числе с моря, то такая вероятность должна быть исключена (при восстановлении сделки. — «Известия»). В противном случае это означает, что зерновая сделка и коридоры используются как ширма для военных целей, — добавил депутат ГД.
Впрочем, еще один участник договоренностей — Анкара — не оставляет надежд на дальнейший экспорт зерна. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на высокой неделе ГА ООН отметил: тупик, в котором оказалась черноморская инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. При этом, по словам главы государства, его страна придает «большое значение» плану отгрузки зерновых в африканские страны.
Речь идет о совместном проекте РФ, Турции и Катара по поставке 1 млн т зерна из России для переработки в Турции с последующей транспортировкой в беднейшие страны. Вместе с тем Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября отметил, что это не станет альтернативой зерновой сделке. Глава государства также подчеркнул: Москва будет готова рассмотреть возможность реанимировать черноморскую инициативу сразу же, как будут полностью выполнены зафиксированные договоренности.
Как рассказал 20 сентября замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, в настоящее время Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам, связанным с поставкой 1 млн т зерна.