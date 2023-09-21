Злак свыше: Россия и ЕС не ведут диалог по переподключению РСХБ к SWIFT

Россия не ведет диалог с Евросоюзом по односторонним санкциям, в том числе по вопросу переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в Брюсселе. Хотя мировое сообщество и продолжает требовать от Москвы возвращения в черноморскую инициативу, ни одна из пяти задач, обозначенных в меморандуме РФ – ООН, так и не была выполнена. Лишь когда они будут реализованы, российская сторона готова обсудить реанимацию сделки.

«Нет» диалогу

Несмотря на то что зерновая сделка прекратила свое существование еще в июле, Запад не оставляет попыток вернуть Россию в соглашение. При этом, по сути, никто из его представителей не предлагает решить пять системных проблем, которые не раз обозначала Москва.

В частности, речь шла о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой его отсоединили в рамках антироссийских санкций ЕС. Впрочем, несмотря на желание Запада реанимировать сделку, переговоры по РСХБ между Москвой и Брюсселем не ведутся.

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— Никакого диалога с Евросоюзом по поводу односторонних нелегитимных санкций в отношении нашей страны мы не ведем , — заявили «Известиям» в постпредстве России при ЕС. — Это в равной степени касается условий возобновления участия России в черноморской инициативе. Брюссель неоднократно давал понять, что не собирается способствовать выполнению задач, предусмотренных меморандумом РФ – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Более того, ЕС своими действиями создавал предпосылки для приостановки Россией участия в зерновой сделке.

В пресс-службе дипмиссии подчеркнули: всё мировое сообщество, включая страны Глобального Юга, понимают, что продовольственный кризис был спровоцирован именно рестрикциями ЕС, прежде всего — в отношении российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. К тому же Москва не выдвигает условия, а лишь настаивает на выполнении обязательств в соответствии с меморандумом РФ – ООН, добавили в постпредстве.

— В контексте развязанной против нас экономической войны рассчитывать на то, что Евросоюз проявит заботу о продовольственной безопасности нуждающихся стран, не приходится , — сказали «Известиям» в российском постпредстве.

К системным задачам, помимо переподключения РСХБ, относятся: отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, восстановление подорванного в начале июня аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также возобновление поставок сельхозтехники и запчастей.

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При этом в мае официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не намерен восстанавливать доступ российских банков (в том числе РСХБ) к SWIFT. По его словам, рестрикции против РФ могут быть сняты лишь после завершения конфликта на Украине.

Справка «Известий» Стамбульские соглашения были подписаны 22 июля 2022 года в Турции. Фактически они состояли из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. В нем прописано создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение несколько раз продлевалось, однако 17 июля 2023 года Россия объявила о том, что зерновая сделка прекращает свое действие. Вторая часть — меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

Миллион тонн

Черноморская инициатива не работает уже два месяца, по требованиям Москвы прогресса нет, но общественный дискурс не утихает. Вновь этот вопрос был поднят в начале недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Так, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заверил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки.

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— Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности. Я не оставлю усилий по ее реализации , — подчеркнул генсек ООН.

Впрочем, в Брюсселе не питают особых надежд на реанимацию инициативы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что введенные ЕС антироссийские санкции никоим образом не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений, добавив, что на самом деле это Москва не желает достичь каких-либо договоренностей.

— Не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят, — сказал Жозеп Боррель.

Однако отказ от продления сделки был связан именно с игнорированием обязательств, которые взял на себя Запад, и в том числе ООН , напомнил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Если наши условия будут выполнены, то есть нашему зерну будет открыт путь на рынки и не будет препятствий с получением оплаты, то, вероятно, она может быть возобновлена , — сказал он «Известиям».

При этом парламентарий обозначил еще одну проблему. Она связана с безопасностью судоходства и продолжающимися нападениями на Крым, Севастополь и Крымский мост.

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— Есть серьезные подозрения, что свободные коридоры использовались для нанесения ударов по нашей инфраструктуре, нашим кораблям, по территории полуострова. Если эта сторона дела продолжает иметь значение, учитывая непрекращающиеся атаки, в том числе с моря, то такая вероятность должна быть исключена (при восстановлении сделки. — «Известия»). В противном случае это означает, что зерновая сделка и коридоры используются как ширма для военных целей, — добавил депутат ГД.

Впрочем, еще один участник договоренностей — Анкара — не оставляет надежд на дальнейший экспорт зерна. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на высокой неделе ГА ООН отметил: тупик, в котором оказалась черноморская инициатива 17 июля, поставил мир перед лицом нового кризиса. При этом, по словам главы государства, его страна придает «большое значение» плану отгрузки зерновых в африканские страны.

Речь идет о совместном проекте РФ, Турции и Катара по поставке 1 млн т зерна из России для переработки в Турции с последующей транспортировкой в беднейшие страны. Вместе с тем Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября отметил, что это не станет альтернативой зерновой сделке . Глава государства также подчеркнул: Москва будет готова рассмотреть возможность реанимировать черноморскую инициативу сразу же, как будут полностью выполнены зафиксированные договоренности.