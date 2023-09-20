Новые ввозные: Венгрия не обозначает сроки запрета на украинское зерно

Запрет ввоза украинского зерна в Венгрию действует бессрочно — эмбарго продлится «до тех пор, пока это будет необходимо», сообщили «Известиям» в пресс-службе венгерского правительства. Ранее Киев подал иск против Венгрии, Польше и Словакии из-за их решения возобновить запрет на импорт зерновых вопреки решению Еврокомиссии. Эксперты считают, что ЕС вряд ли удастся оказать существенное влияние на страны Восточной Европы, в частности Польшу. По их оценке, трем государствам удастся преодолеть запреты Брюсселя и сохранить эмбарго на агропродукцию с Украины.

Необходимый запрет

В марте этого года Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария потребовали от Еврокомиссии ввести запрет на ввоз зерна из Украины, чтобы поддержать местных производителей аграрной продукции. Брюссель пошел им навстречу и согласился ввести со 2 мая эмбарго на поставки зерновых. В июне оно было продлено до 15 сентября, после чего ЕК официально сняла этот запрет. Украина же согласилась ввести правовые меры, в частности систему лицензирования экспорта, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на европейский рынок.

Однако Польша, Венгрия и Словакия вопреки решению ЕК вновь ввели эмбарго на украинское зерно. При этом Будапешт, по всей видимости, не намерен в ближайшее время снимать запрет.

— Предполагается, что запрет будет действовать до тех пор, пока это будет необходимо, — заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.

В ответ на односторонние действия Польши, Венгрии и Словакии Украина 18 сентября подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что отдельные страны «не могут запрещать ввоз украинских товаров». В Будапеште сообщили, что споры с Киевом будут решать только с участием Еврокомиссии.

— Украина может попытаться инициировать такую процедуру, но Венгрия не будет партнером по переговорам. Что бы ни предприняла Украина в ответ на меры, принятые странами-членами по импорту сельскохозяйственной продукции, ЕС и его государства будет представлять в ВТО Еврокомиссия, — рассказали «Известиям» в правительстве.

При этом в венгерском кабмине осудили «принятое без предварительных консультаций» решение Еврокомиссии снять эмбарго на украинское зерно, отметив, что оно «игнорировало интересы пограничных государств – членов ЕС».

— В этой ситуации у нас не было другого выбора, кроме как принять меры на национальном уровне и защитить венгерских фермеров, в то же время продолжая разрешать транзит. Более того, в этом плане мы даже устранили все административные препятствия, — пояснили в правительстве Венгрии.

С действиями Киева не согласны и в Варшаве. Комментируя жалобу Украины в ВТО, Польша заявила, что ее этот шаг «не впечатляет». Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава не станет менять позицию и сохранит эмбарго. Власти Словакии также сообщили, что планируют отстаивать в ВТО запрет на ввоз зерна.

«Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения», — заявил министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш. Примечательно, что жест украинских властей вызвал недоумение и в ЕК. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заметил, что был удивлен «выбранным Украиной путем» разрешения спора.

В Брюсселе обещали изучить ситуацию и наметить последующие шаги. Кроме того, Братислава, Будапешт и Варшава в ответ на шаг Киева объявили о выходе из координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинского зерна. По их словам, Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках платформы, в разбирательствах в ВТО.

Правительство Словакии сделало правильный шаг, что вернуло запрет на ввоз украинского зерна, сообщил «Известиям» бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек.

— Я считаю правильным, что Словакия, Венгрия и Польша возобновили эмбарго. Украина, подав жалобу в ВТО, повела себя некорректно, — отметил он, — Я думаю, что нынешнее правительство сохранит поддержку Украины, но новое правительство, которое придет через две недели (30 сентября в Словакии пройдут досрочные выборы в парламент. — «Известия»), может изменить свое отношение к Киеву, в том числе что касается военной поддержки. То есть активность Братиславы по поставкам вооружения снизится.

Бездействия Еврокомиссии

После начала СВО и осложнения продажи зерна по Черному морю Украина значительно нарастила транспортировку своей агропродукции через страны Евросоюза. Это привело к тому, что дешевое украинское зерно наводнило местные рынки, особенно в странах Восточной Европы. В 2022 году импорт зерна в Венгрию вырос с 21,3 тыс. до 1295,3 тыс. т, в Польшу — с 64 тыс. до 2448,6 тыс. т, а в Словакию — с 0,5 тыс. до 490,6 тыс. т. В связи с этим в Братиславе, Варшаве и Будапеште уверены, что если бы они не ввели запрет, то это нанесло бы большой финансовый ущерб местным аграриям.

Больше всего зерна в абсолютных цифрах ввезла Польша. Варшава объявила о введении бессрочного эмбарго на импорт украинского зерна с 16 сентября. Помимо него, Польша также запретила ввозить продукты, полученные в результате переработки зерновых: жмых, рапсовые шроты, отруби и пшеничную муку. Объясняя свою позицию, президент Анджей Дуда заявил, что Польша действует в интересах своих фермеров. При этом не стоит ожидать, что со стороны Евросоюза последуют сиюминутные санкции, сказал «Известиям» советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.

— Не надо переоценивать возможности Еврокомиссии влиять на Польшу. Конечно, она влияет, но мы видим, как Польша уже много лет находится в конфликте с Брюсселем по очень многим вопросам — политическим, свободе слова, независимости судебной системы и так далее. Еврокомиссия давит, но пока окончательно не нашла способ принудить Польшу к порядку. Что касается зерна, поляки также могут в одностороннем порядке заблокировать его и всё, — считает эксперт.

Кроме того, 19 сентября министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что Бухарест введет 30-дневный запрет на импорт украинских зерновых для защиты интересов местных фермеров. Единственной страной, решившей снять эмбарго, стала Болгария, что в итоге привело к протестам со стороны местных сельхозпроизводителей.

Комментируя ситуацию с иском Киева против трех государств ЕС в ВТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это бесконечной возней западных стран и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущей к спекуляциям на рынке продовольствия.