Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы

Владимир Путин заявил, что РФ, скорее всего, сохранит за собой первенство по экспорту пшеницы. Тем временем министерство сельского хозяйства США в очередной раз повысило оценку объемов экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-го – июнь 2024-го). Эксперты полагают, если зерновая пошлина будет должным образом скорректирована или отменена, то Россия плавно перейдет к выращиванию 150–180 млн т зерна и экспорту в размере до 90 млн т. По их суждениям, это позволило бы потеснить конкурентов из Европы и Северной Америки. Подробности — в материале «Известий».

В борьбе за первое место

В своем выступлении президент Путин напомнил, что в прошлом году в стране был собран исторически рекордный урожай пшеницы, который составлял 158 млн т. В этом году он также быть большим — свыше 130 млн т.

Глава государства пояснил, что на экспорт в этом году пойдет не менее 50–60 млн т зерновых, при этом страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Уборка урожая пшеницы на полях Усть-Лабинска в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В то же время министерство скорректировало экспортный прогноз по российской пшенице до 50 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось в сентябре. Прогноз урожая пшеницы в России остается прежним — 85 млн т, при этом оценка переходящих запасов была снижена до 8,94 млн т с 10,44 млн т в сентябре. Прогноз экспорта пшеницы Евросоюзом сохранился на уровне 37,5 млн т.

— Экспорт продукции АПК благодаря активной государственной поддержке и эффективной работе институтов поддержки экспорта в последние годы динамично растет и, по оценке Минсельхоза России, по итогам 2023 года превысит $45 млрд , — сказали «Известиям» в пресс-службе РЭЦ. — В последнее время наша страна уверенно входит в топ-20 ведущих экспортеров продовольствия в мире и является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, в значительной степени определяя его динамику.

Отгрузка зерна пшеницы на зерновом току Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По информации РЭЦ, поставки пшеницы — ключевой сельхозкультуры с точки зрения глобальной продовольственной безопасности — осуществляются в дружественные страны, из которых наибольшие объемы приходятся на Египет, Турцию, Алжир, Бангладеш, Саудовскую Аравию.

— Урожай зерна в этом году вполне позволяет экспортировать — собрано свыше 136 млн т зерновых в бункерном весе , — заметил в беседе с «Известиями» вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — А это полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортные обязательства.

Впереди Канады и США

В настоящее время Россия уверенно лидирует на мировом рынке зерна, занимая на нем более 19,5% , подсчитала профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Ближайшие конкуренты, Канада и США, занимают чуть более 13% рынка каждый.

Возникшие в 2022 году сложности с поставкой зерна крупнейшим потребителям (среди которых в основном страны, не вводившие против России санкции) были успешно решены использованием сухогрузов третьих стран.

— Сложности с поставками зерна с Украины, пятого по объемам поставщика зерна на мировые рынки, также сыграли на руку России. Крупнейшие потребители украинского зерна до начала СВО (Египет, Индонезия, Пакистан) легко переориентировались на российскую продукцию , — говорит Галина Сорокина. — А развитие агротехнологий, в том числе в области селекции, позволило не только увеличить объемы производства зерна, но и включить в севооборот большее количество твердых сортов пшеницы, пользующихся повышенным спросом на мировых рынках.

Грузовое судно у зернового элеватора в Ростовском морском порту Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Рекордные переходящие складские запасы пшеницы, собранной в прошлом году, и высокий урожай текущего года (на уровне 90 млн т, что на 12,5% ниже значений прошлого года) позволят увеличить экспорт до 52 млн т. Доля России на мировом рынке пшеницы может составить 22,5%, и потенциал на этом не исчерпан — российский экспорт может покрыть до четверти глобального спроса, прогнозируют аналитики группы «Деловой профиль» (ДП).

По состоянию на середину октября российский экспорт достиг 20 млн т, что более чем на треть покрывает запланированный на год объем. Основными покупателями традиционно были Египет и Турция. Выросли отгрузки пшеницы в африканские и азиатские страны и в Латинскую Америку.

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Тем не менее на фоне санкционного противостояния российская пшеница практически утратила европейский рынок, — отмечают в группе «Деловой профиль». — Также начала выполняться экономически невыгодная сделка по поставкам 1,1 млн т зерна по сниженным ценам в Африку, призванная компенсировать потери беднейших стран от выхода России из зерновой сделки.

Надо заметить, что если в начале сезона-2023/24 (в июле–сентябре) российский экспорт показывал прирост на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в октябре он может сократиться на 13% по отношению к октябрю прошлого года.

Сотрудник волгоградского элеватора во время загрузки зерна на прибывшее судно Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Резкое увеличение экспорта негативно отразились на ценах, которые продолжают демонстрировать новые минимумы на среднесрочном тренде, что начинает сдерживать российских экспортеров. К примеру, из-за низких цен ($270 за тонну, включая фрахт) не состоялась сентябрьская сделка по поставке 480 тыс. т пшеницы в Египет, тендер выиграли поставщики из Румынии, предложив $256 за тонну.

— Сегодня низкие цены поддерживаются европейскими и американскими производителями, стремящимися скорее реализовать полученный урожай , — подчеркивают аналитики группы «Деловой профиль». — В условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры российские производители сокращают экспорт, поэтому в октябре-ноябре внешние поставки российской пшеницы сократятся по многим направлениям, что должно помочь развернуть рынок и привести цены к росту.

По оценке экспертов, основной объем российского экспорта придется на зиму-весну 2023 года, что обеспечит выход на объем 52–60 млн т в сельхозсезоне-2023/24.

Стране нужна валюта

Член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, глава ООО СХП «Добровольное» Петр Коротченко прогнозирует, что Россия в этом году произведет не менее 135 млн т пшеницы (без учета новых территорий). Остатки на начало текущего сезона кратно превышали обычные за предыдущие годы 10–15 млн т и составляли 30 млн т, внутренние потребности страны — до 85 млн т.

Таким образом, потенциал экспорта зерна вместе с остатками на начало следующего сезона — это не менее 65 млн т, так как остатки в размере 10–15 млн т всегда были достаточными для внутреннего потребления. Кроме этого, необходимо учитывать, что уборочная в России, в которой девять часовых поясов, начинается не 1 июля, а во второй декаде июня, и к 1 июля уже накапливаются миллионы тонн нового урожая , замечает аграрий.

— Приходится констатировать, что экспорт зерна будет зависеть только от размера квоты на вывоз, установленной Минсельхозом России, — отмечает Петр Коротченко. — Если стране нужна будет валюта, то можно продать и до 70 млн т зерна.

На складе готовой продукции хлебобулочного цеха завода в Омске Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В прошлом сезоне квота в размере 25,5 млн т не позволила вывезти из страны как минимум 15 млн т зерна, что создало рекордные остатки на нашем зерновом балансе на 1 июля. Из-за этого Россия в первом полугодии недополучила до $5 млрд, а зернопроизводители — несколько сотен миллиардов рублей, которые могли быть использованы как инвестиции в зерновое хозяйство страны, считает Коротченко.

— Огромные остатки зерна, не вывезенные из страны к новому урожаю, до сих пор давят на цены и требуют значительных затрат на хранение, которые ложатся на себестоимость, — говорит Коротченко. — При этом я бы хотел отметить, что качество нашего зерна в текущем году хоть и снизилось по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему великолепное.

Главной причиной снижения как качества, так и количества урожая, по мнению агрария, является ежегодное безвозвратное изъятие сотен миллиардов рублей из зерновой отрасли путем применения зернового демпфера. Он ограничивает цены реализации зерновых культур в стране при одновременном ежегодном росте их себестоимости, что в результате привело к резкому снижению рентабельности и резкому увеличению количества убыточных хозяйств.

Покупательница в хлебобулочном отделе супермаркета в Москве Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В настоящее время ключевые страны — импортеры российской пшеницы — это Турция и Египет. В ближайшее время следует рассчитывать на увеличение закупок со стороны арабских стран в связи с обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке.

К сожалению, наша пшеница не экспортируется в серьезных объемах в Китай, который продолжает делать ставку на импорт из Канады и Австралии, хотя Россия могла бы предложить Китаю пшеницу любого необходимого качества, заключил эксперт.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что в сезоне 2022/2023 на зарубежные рынки был поставлен рекордный объем зерна — 60,7 млн т, в том числе пшеницы 48,5 млн т. В новом сезоне с учетом переходящих остатков и текущего прогноза урожая экспортный потенциал оценивается на уровне порядка 60 млн тонн зерновых. Основная доля поставок приходится на дружественные страны, в частности страны Ближнего Востока и Африки, Египет, Турцию, Алжир и пр. В структуре экспорта они занимают 87%.

В Союзе экспортеров зерна и Зерновом союзе на запросы «Известий» не ответили.