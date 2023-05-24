Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России

Китай является крупнейшим потребителем продовольствия, одним из важнейших импортеров пшеницы и главным торговым партнером РФ. В свою очередь Россия в последние годы стала главным экспортером пшеницы в мире, чему способствуют отличные (в 2022 году рекордные) урожаи. Однако между собой два этих факта слабо пересекаются — хотя Китай и увеличивает импорт из России, зерна это почти никак не касается. О том, почему российская пшеница до сих пор не может завоевать китайский рынок и изменится ли ситуация в будущем, — в материале «Известий».

Главные по зерну

В сельскохозяйственном сезоне 2022–2023 годов КНР стала самым большим импортером пшеницы в мире. По итогам 12 месяцев Пекин ввез 12 млн т пшеницы, опередив по этому показателю Турцию и ЕС (10,5 млн т) и Индонезию (10 млн). До рекорда по импорту, установленному в 1994–1995 годах, не хватило всего 500 тыс. т.

Сельское хозяйство в самом Китае развивается исключительно быстрыми темпами. После земельной реформы, проведенной еще в 1980-е, производительность начала расти, как и посевные площади. Если в середине 1990-х годов Китай собирал около 100–110 млн т пшеницы в год, то в 2022 году этот показатель достиг 137 млн т. Однако производство в полной мере не успевало за спросом, и всё это время КНР оставалась крупным импортером пшеницы и ряда других видов зерна.

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Параллельно росли и торговые связи России и Китая. В 2022 году на фоне санкций и общего обострения отношений РФ с ЕС и США российско-китайский товарооборот резко увеличился — на 29% до $190 млрд. Конкретно экспорт из РФ в Китай поднялся сразу на 43% до $114 млрд. Если смотреть на номенклатуру экспортируемых товаров, то Россия в первую очередь поставляла в КНР продукцию топливно-энергетического комплекса и металлы (например, алюминий). Одновременно Россия увеличила свой агроэкспорт, поставки зерновых и вовсе подскочили сразу на 15% по итогам прошлого года.

Но в Китай попала очень небольшая часть российского продовольствия. В то время как основной статьей экспорта АПК в КНР являются морепродукты, пшеницы было поставлено всего около 30 тыс. т. Это капля в море по меркам российской аграрной индустрии и очень немного в сравнении с тем, сколько закупает Китай. Последний в 2022 году увеличил потребление пшеницы на фураж, пользуясь тем, что импортные цены на нее значительно упали — так что покупать пшеницу оказалось выгоднее, чем кукурузу, другую традиционную фуражную культуру. Главными поставщиками пшеницы при этом стали Австралия (чуть менее 60%), Канада (18%), США (8%). На Россию пришлось лишь полпроцента от всех иностранных закупок.

Причины непоставок

Китай является соседом России и мог бы закупать зерно напрямую, таким образом, сложности при исполнении «зерновой сделки» и разнообразные ограничения, введенные против России в 2022 году, по идее, мешать не должны. Но проблема поставок более глубокая и предшествует не только нынешнему кризису в отношениях с Западом, но и собственно истории взаимодействия между РФ и Китаем.

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Китай ограничивал поставки пшеницы из России еще в советские времена : впервые такой запрет был введен в 1976 году (притом что СССР в те годы не был крупным игроком на мировом зерновом рынке и больше покупал, чем продавал). В 1997 году этот запрет был подтвержден. Причина — заражение российской пшеницы карликовой головней, болезнью, вызываемой грибком.

Переговоры о снятии ограничений были запущены в 2006 году. После ряда инспекций в 2015-м был снят запрет на поставки пшеницы из четырех регионов Западной Сибири — Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. Еще через три года к списку разрешенных регионов добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Наконец, 24 февраля 2022 года Китай разрешил импорт пшеницы со всей территории России, включая и основные зернопроизводящие районы — Юг и Черноземье.

В целом по итогам 2022 года был зафиксирован рост поставок пшеницы из России в Китай — на 78%. Однако от снятия ограничений ждали значительно большего; в условиях низкой базы такой рост мало кого может впечатлить. Запреты сняты, но значительная часть проблем осталась, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Из Западной Сибири пшеница не едет в силу долгой и сложной логистики, — говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Что касается европейской территории России, то китайцы разрешили экспорт только яровой пшеницы. А она у нас растет преимущественно на востоке. В принципе, яровую можно найти и привезти на черноморские терминалы, но это столько возни, что становится похожим на высадку союзников в Нормандии.

Как заметил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский, поскольку ограничения на экспорт российской пшеницы в Китай были сняты только в прошлом году, пока рано говорить о результативности открытия этого большого рынка для аграриев и экспортеров.

— С позиций логистики самым дешевым способом перевозки зерна является морской транспорт, и у России нет значимых преимуществ перед основными поставщиками пшеницы в Китай — Канадой, Австралией, США, плечо доставки для которых короче, — указал эксперт.

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Он добавил, что ситуацию должно исправить развитие инфраструктуры железнодорожных перевозок, в частности новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай, который откроет доступ зерну из профицитных сибирских регионов на китайский рынок.

— Другим направлением развития экспорта должно стать расширение отгрузок через порты на Дальнем Востоке, — отметил Терновский. — Такие схемы поставок должны увеличить объемы производства зерна в Сибири и на Дальнем востоке, и, соответственно, объемы его экспорта. Это повысит конкурентоспособность зерна за счет снижения цены — не будет необходимости нести высокие затраты на его доставку в порты европейской части России.