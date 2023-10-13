Путин предрек сохранение первенства по экспорту пшеницы за Россией

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 13 октября, заявил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы.

Российский лидер отметил, что в 2022 году в стране был исторически рекордный урожай зерновой культуры, который составлял 158 млн т. В этом году он тоже будет большим — более 130 млн т, добавил президент.

«Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы», — сказал Путин.

Кроме того, он объяснил, что на экспорт зерновых в этом году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Ранее, 5 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что динамика сбора урожая овощей и фруктов в этом году остается положительной. Он отметил, что планируется собрать 130 млн т зерновых культур. По его словам, этого хватит для насыщения внутреннего рынка и выполнения обязательств перед внешними партнерами.

До этого, 29 сентября, Минсельхоз РФ объявил, что не видит предпосылок для дефицита ржи, о котором ранее объявили в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. В министерстве отметили, что ожидаемый урожай составит 2 млн т, что достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

28 августа в Минсельхозе рассказали, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая муку хлебопекарную, благодаря чему повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на стоимость хлеба.