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Мишустин заявил о положительной динамике сбора урожая овощей и фруктов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Динамика сбора урожая овощей и фруктов остается положительной. Об этом 5 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Видим положительную динамику по объемам производства картофеля, фруктов и овощей, особенно в теплицах. А это значит, что у наших граждан не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов питания», — сообщил он на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Мишустин отметил, что планируется собрать 130 млн т зерновых культур. По его словам, это хватит для насыщения внутреннего рынка и выполнения обязательств перед внешними партнерами.

«Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, мы, наверное, не ожидаем. Но результат всё равно весомый. По предварительным данным — уборочная кампания еще не везде завершена — планируем собрать около 130 млн т. То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами», — сказал председатель правительства.

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Ранее, 29 сентября, Минсельхоз РФ объявил, что не видит предпосылок для дефицита ржи, о котором ранее объявили в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. В министерстве отметили, что ожидаемый урожай составит 2 млн т, что достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

28 августа в Минсельхозе рассказали, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая муку хлебопекарную, благодаря чему повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на стоимость хлеба.

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