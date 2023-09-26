Высокий колос: экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Россия впервые как минимум за три последних года увеличила экспорт зерна более чем в два раза. Согласно данным ФТС на середину сентября, он составил 44,6 млн т. При этом доля экспорта продукции АПК в дружественные страны выросла до 87%. Об этом говорится в документах Минсельхоза, которые подготовили к правительственному часу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в Госдуме. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в этом сезоне общий вывоз зерна должен составить 60 млн т. Удастся ли сохранить набранные темпы по итогам года — в материале «Известий».
Очередной рекорд
Минсельхоз в качестве подготовки к правительственному часу главы ведомства Дмитрия Патрушева в Госдуме, который состоится в конце сентября, уже сформировал ответы на вопросы фракций к этому событию. Документ направили в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним. В бумагах ведомства говорится, что экспорт зерна в этом году подскочил в 2,2 раза, согласно информации ФТС на 11 сентября этого года, и составил 44,6 млн т. Речь идет о данных с 1 января.
Аналитики подтверждают: с начала сельскохозяйственного года (стартует с 1 июля 2023 года и продолжается до 1 июля 2024 года) и на сегодняшний день эта динамика сохраняется. Так, РФ уже вывезла за рубеж 16,5 млн т, сказал «Известиям» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Хотя в предыдущем сезоне 2022/23 года показатель за этот период составлял 9,5 млн т.
Рост экспорта зерна на старте этого сельскохозяйственного года обусловлен большими переходящими запасами с прошлого сезона, заметили в Минсельхозе. Так, в 2022–2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 млн т зерновых, напомнили в министерстве. Тогда за рубеж вывезли рекордный показатель в 60 млн т. На данный момент производители уже собрали более 123 млн т зерна.
— По прогнозу Минсельхоза, в текущем сезоне Россия поставит за рубеж до 60 млн т зерновых, — отметили в министерстве.
«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись наши компании-экспортеры, российским производителям и переработчикам удалось сменить вектор своей деятельности на дружественные страны, одни из которых — государства ближнего зарубежья», — отмечается в документах министерства. Так, доля экспорта продукции АПК в эти страны увеличилась до 87%, речь идет о данных по итогам первого полугодия.
По словам программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова, экспортные операции российского зерна столкнулись с крайне высокими сложностями в логистике. Прежде всего проход из черноморских портов сейчас небезопасен, что привело к росту страховых взносов и отказу многих страховщиков работать с нашим зерном. Альтернативные маршруты через Дальний Восток достаточно дорогие с точки зрения логистики. Поэтому аграрная отрасль стояла перед серьезным вызовом, и тот факт, что стране удалось увеличить поставки, — хороший знак: сектор адаптируется, подчеркнул эксперт.
— Экспорт в недружественные страны Европы и Азии был не особо велик, большее предпочтение традиционно отдавалось Африке и Ближнему Востоку — как раз-таки тем государствам, которые сейчас вписаны в категорию дружественных, — подчеркнул эксперт.
Квота на рост
Показатель этого года по экспорту — исторический рекорд минимум за три последних года, подчеркнул Александр Корбут. Одна из основных причин такой динамики — отечественные производители продают продукцию с дисконтом по отношению к другим странам, отметил он, добавив, что стоимость российского зерна снижена из-за санкций, добавил эксперт. Так, например, сейчас европейское зерно продается за $250–255 за 1 т, тогда как отечественное — за $242, плюс к этому за год цена снизилась на 20%.
— Потенциал этого года достаточно высокий, уже можно сказать, что страна при таком темпе может вывести за рубеж более 60 млн т зерна, — уверен эксперт. — Всё будет зависеть от того, какие квоты на вывоз продукции установит Минсельхоз, ведомство может сгладить уже проявившийся тренд, ограничив объем вывоза продукции, либо сохранить его. Но стоит учитывать, что ранее президент Владимир Путин прогнозировал экспорт зерна на уровне 60 млн т, скорее всего, министерство будет стремиться именно к этому показателю.
Он подчеркнул, что РФ закрывает более 20% экспорта в мире, занимая лидирующую позицию. Наша страна традиционно продает зерно таким государствам, как Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш, Алжир и другие государства в Африке, Индонезия, Египет и Бразилия. Александр Корбут отметил, что пока сложно оценить доход России от ее экспорта: нет среднегодовой цены зерна, ориентировочно речь идет о сумме в $14 млрд. Если сезон будет удачным, то доходы могут быть больше, предположил он.
Высокие показатели по экспорту зерна, которые фиксируют сейчас, могут быть связаны с «провальным» стартом прошлого сельскохозяйственного сезона, предположил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Хотя в 2022-м пул покупателей расширился, к примеру, за счет Алжира. Ранее страна приобретала зерно у Франции, а сейчас у России, заметил эксперт. Свои закупки наращивает и Саудовская Аравия, плюс остаются традиционные покупатели — Египет и Турция, Бангладеш и так далее. География экспорта очень широкая, добавил он.
Перспективным рынком в ближайшем будущем могут стать Ближний Восток, Китай и другие азиатские страны, допустил в беседе с «Известиями» глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
— В этих странах растет спрос на мясную продукцию, тогда как зерно можно использовать для корма животных. На Ближнем Востоке эксперты фиксируют сейчас хороший спрос, — отметил эксперт.
Тем более страны этого региона часто выступают в роли хабов для дальнейшего распределения ресурсов. К примеру, Турция перерабатывает зерно в муку, которая далее следует в Африку и более бедные страны, резюмировал он.