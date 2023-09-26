Высокий колос: экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза

Россия впервые как минимум за три последних года увеличила экспорт зерна более чем в два раза. Согласно данным ФТС на середину сентября, он составил 44,6 млн т. При этом доля экспорта продукции АПК в дружественные страны выросла до 87%. Об этом говорится в документах Минсельхоза, которые подготовили к правительственному часу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в Госдуме. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в этом сезоне общий вывоз зерна должен составить 60 млн т. Удастся ли сохранить набранные темпы по итогам года — в материале «Известий» .

Очередной рекорд

Минсельхоз в качестве подготовки к правительственному часу главы ведомства Дмитрия Патрушева в Госдуме, который состоится в конце сентября, уже сформировал ответы на вопросы фракций к этому событию. Документ направили в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним. В бумагах ведомства говорится, что экспорт зерна в этом году подскочил в 2,2 раза, согласно информации ФТС на 11 сентября этого года, и составил 44,6 млн т. Речь идет о данных с 1 января .

Аналитики подтверждают: с начала сельскохозяйственного года (стартует с 1 июля 2023 года и продолжается до 1 июля 2024 года) и на сегодняшний день эта динамика сохраняется. Так, РФ уже вывезла за рубеж 16,5 млн т , сказал «Известиям» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Хотя в предыдущем сезоне 2022/23 года показатель за этот период составлял 9,5 млн т.

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Рост экспорта зерна на старте этого сельскохозяйственного года обусловлен большими переходящими запасами с прошлого сезона, заметили в Минсельхозе. Так, в 2022–2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 млн т зерновых , напомнили в министерстве. Тогда за рубеж вывезли рекордный показатель в 60 млн т. На данный момент производители уже собрали более 123 млн т зерна.



— По прогнозу Минсельхоза, в текущем сезоне Россия поставит за рубеж до 60 млн т зерновых , — отметили в министерстве.





« Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись наши компании-экспортеры, российским производителям и переработчикам удалось сменить вектор своей деятельности на дружественные страны, одни из которых — государства ближнего зарубежья », — отмечается в документах министерства. Так, доля экспорта продукции АПК в эти страны увеличилась до 87% , речь идет о данных по итогам первого полугодия.



По словам программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова, экспортные операции российского зерна столкнулись с крайне высокими сложностями в логистике. Прежде всего проход из черноморских портов сейчас небезопасен , что привело к росту страховых взносов и отказу многих страховщиков работать с нашим зерном. Альтернативные маршруты через Дальний Восток достаточно дорогие с точки зрения логистики. Поэтому аграрная отрасль стояла перед серьезным вызовом, и тот факт, что стране удалось увеличить поставки, — хороший знак : сектор адаптируется, подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Экспорт в недружественные страны Европы и Азии был не особо велик, большее предпочтение традиционно отдавалось Африке и Ближнему Востоку — как раз-таки тем государствам, которые сейчас вписаны в категорию дружественных , — подчеркнул эксперт.

Справка «Известий» Ситуация с поставками российской сельхозпродукции ухудшилась на фоне введенных Западом санкций, препятствующих попаданию зерна и удобрений из РФ на мировые рынки. В частности, от системы SWIFT был отключен Россельхозбанк. Для решения проблемы вывоза как российского, так и украинского зерна по Черному морю в июле 2022 были подписаны пакетные Стамбульские соглашения. Первая часть касалась создания безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая — меморандума о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Однако, поскольку за это время ситуация не изменилась, в июле 2023-го Москва не стала продлевать первую часть Стамбульских договоренностей, то есть так называемую зерновую сделку.

Квота на рост

Показатель этого года по экспорту — исторический рекорд минимум за три последних года, подчеркнул Александр Корбут. Одна из основных причин такой динамики — отечественные производители продают продукцию с дисконтом по отношению к другим странам, отметил он, добавив, что стоимость российского зерна снижена из-за санкций , добавил эксперт. Так, например, сейчас европейское зерно продается за $250–255 за 1 т, тогда как отечественное — за $242, плюс к этому за год цена снизилась на 20% .

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Потенциал этого года достаточно высокий, уже можно сказать, что страна при таком темпе может вывести за рубеж более 60 млн т зерна , — уверен эксперт. — Всё будет зависеть от того, какие квоты на вывоз продукции установит Минсельхоз, ведомство может сгладить уже проявившийся тренд, ограничив объем вывоза продукции, либо сохранить его . Но стоит учитывать, что ранее президент Владимир Путин прогнозировал экспорт зерна на уровне 60 млн т, скорее всего, министерство будет стремиться именно к этому показателю .

Он подчеркнул, что РФ закрывает более 20% экспорта в мире, занимая лидирующую позицию . Наша страна традиционно продает зерно таким государствам, как Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш, Алжир и другие государства в Африке, Индонезия, Египет и Бразилия . Александр Корбут отметил, что пока сложно оценить доход России от ее экспорта: нет среднегодовой цены зерна, ориентировочно речь идет о сумме в $14 млрд . Если сезон будет удачным, то доходы могут быть больше, предположил он.

Высокие показатели по экспорту зерна, которые фиксируют сейчас, могут быть связаны с «провальным» стартом прошлого сельскохозяйственного сезона , предположил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Хотя в 2022-м пул покупателей расширился, к примеру, за счет Алжира. Ранее страна приобретала зерно у Франции, а сейчас у России, заметил эксперт. Свои закупки наращивает и Саудовская Аравия, плюс остаются традиционные покупатели — Египет и Турция, Бангладеш и так далее. География экспорта очень широкая , добавил он.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Перспективным рынком в ближайшем будущем могут стать Ближний Восток, Китай и другие азиатские страны , допустил в беседе с «Известиями» глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— В этих странах растет спрос на мясную продукцию, тогда как зерно можно использовать для корма животных. На Ближнем Востоке эксперты фиксируют сейчас хороший спрос , — отметил эксперт.