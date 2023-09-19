Хлебное дело: в 2023 году Россия продаст Белоруссии 500 тыс. т зерна

Заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц объявил, что в текущем году республика закупит в России 500 тыс. т зерна. По его словам, это максимум, сверх которого Белоруссия приобретать зерно не станет. При этом стоимость тонны зерна — порядка 12,5 тыс. рублей (без НДС). Решение объясняется неизрасходованными запасами пшеницы в размере 100 тыс. т. Товарооборот РФ и Белоруссии в 2022 году вырос на 12% (год к году) и превысил 3 трлн рублей. Подробности — в материале «Известий».

Надежные соседи

Белоруссия славится развитым сельским хозяйством, чему способствуют и климат, и почвы, и применяемые передовые технологии, и трудолюбие местного населения, напоминает кандидат экономических наук, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

— Между тем статистика за последние годы показывает превышение импорта зерновых над экспортом, что связано, скорее всего, с климатическими изменениями и погодными факторами, а также с ростом потребностей птицеводства и животноводства. В прошлом году урожай зерна, включая колосковые, бобовые, кукурузу, составил 8,6 млн т, в текущем году ожидали собрать около 9 млн т. Но произошла частичная засуха, и урожай составил чуть более 7 млн т зерна, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом, говорит эксперт, нужно учитывать, что в целом экономика сельского хозяйства Белоруссии ориентирована на мясо-молочное животноводство и экспорт продукции этой отрасли.

— Белоруссии выгодно покупать зерно в Российской Федерации: ценовая конъюнктура хорошая, а дешевое фуражное зерно позволяет снизить себестоимость мясо-молочной продукции. Это хороший хозяйственный подход. Если говорить про потребности, то основная часть зерна, около 5 млн т, в Белоруссии идет на фураж; 800–900 тыс. т — на семена в страховой фонд; в пивоваренную отрасль — 100 тыс. т; еще около 150 тыс. т — на производство спирта и т.д. Хорошо, что у них есть такой сосед, как Россия, которая всегда может подставить плечо, — уточнил эксперт.

Россия и Белоруссия — союзные государства, между которыми действуют 28 долгосрочных союзных программ, в том числе в области машиностроения, легкой промышленности, в строительстве и, конечно, в сельском хозяйстве.

— В 2022 году у нас был рекорд по товарообороту — $43,4 млрд, — продолжает ученый. — В текущем году ожидается новый рекорд — прогнозируют свыше $55 млрд товарооборота. Также действуют совместные предприятия, Россия является одним из крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. Колоссальные перспективы открываются в областях машиностроения, легкой промышленности, энергоресурсов. Если говорить про зерно, импорт в Белоруссии превышает экспорт на 2 млн т зерна в течение последних пяти лет. Им нужна подушка безопасности, которая позволит закрывать потребности в кормах у растущих животноводческих производств.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Поэтому, полагает Анатолий Тихонов, они и дальше будут импортировать, а РФ эту подстраховку всегда обеспечит. По его словам, продукты питания — основа белорусского экспорта, а Россия — крупнейший экспортный рынок. В частности, на экспорт отправляется не менее 62% молочной продукции, из которых 85% поставляются в Россию. Кроме того, белорусские компании экспортируют овощи, фрукты, мясную и рыбную продукцию . Анатолий Тихонов подчеркнул, что в части белорусского экспорта мясо-молочной продукции доля России в разные годы доходит до 85%.

Купить — продать

Взаимоотношения между Белоруссией и Россией дружественные и взаимовыгодные — и всегда такими были, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. По ее мнению, перспективных отраслей для развития еще очень много. Например, так называемый реэкспорт — ситуация, когда страна перепродает импортированные ранее товары за рубеж. При этом сотрудничество между странами взаимовыгодно.

— Стабильная перепродажа товара в больших объемах позволяет планировать деятельность. К тому же сторона-перекупщик всегда в плюсе: растет ВВП, больше денег оседает в стране. А Россия как покупатель получает блага и товары, которые трудно было бы получить иначе, — подчеркивает Юлия Макаренко.

На выгодных условиях

Для российского зернового экспорта это довольно скромный объем, да и согласованные цены ниже мировых, что, впрочем, в свете избытка зерна в стране тоже вполне устроит экспортеров, рассуждает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— В Белоруссии год выдался неурожайным из-за погодных условий, и первоначально шли разговоры даже о покупке миллиона тонн зерна, поскольку приблизительно на столько же текущий урожай ниже среднегодовых. Но затем, видимо, решение было скорректировано, — уточнил аналитик.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Традиционно Белоруссия удовлетворяет свои потребности в зерновых самостоятельно, и пока нет оснований ожидать, что в этом направлении что-то изменится. Хотя, по словам эксперта, планы белорусов стать экспортерами зерновых реализовать не удалось, несмотря на рост посевных площадей.

— Надо понимать, что Белоруссия, как и Россия, сейчас не имеет доступа к высокоурожайным и устойчивым гибридам, поставщиками которых являются западные компании. Но с учетом наличия такого союзника, как Россия, продовольственной безопасности страны это не угрожает, — подытоживает Артем Шахурин.

Новое золото

Основатель инвестиционной платформы Zorko, управляющий партнер PFL Advisors Владислав Пантелеев отметил, что в последнее время цены на внутреннем рынке снижаются.

— За неделю, предшествовавшую 18 сентября, — на 250–400 рублей, на неделе до этого — на 400 рублей. Итого на текущий момент в зависимости от региона цены на пшеницу составляют 12,4–13,5 тыс. рублей за тонну, — приводит данные эксперт.

Рекордный урожай прошлого года в 153,8 млн т уже давил на внутренние цены, урожай этого года тоже выдающийся , продолжает собеседник «Известий».

— Для сравнения, в 2021 году сбор зерна составил 120,7 млн т. При этом экспорт зерна в последние месяцы тоже рекордный, но у всех участников рынка свои интересы. Покупатели ждут цены еще ниже, производители — на текущий момент стремятся освободить склады для нового урожая, — говорит аналитик.

Высокий потенциал

Закупка Белоруссией до 500 тыс. т зерна у России может иметь несколько важных последствий для российской экономики , утверждает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

— Во-первых, рост доходов. Это создает дополнительные возможности для российских сельскохозяйственных производителей и экспортеров, которые могут увеличить прибыль за счет продажи зерна. Во-вторых, стабильность торговли. Укрепление экономических связей с Белоруссией способствует стабильности и разнообразию российского экспорта. Отчасти это может смягчить воздействие изменений на мировых рынках, — говорит она.

По мнению эксперта, в отношениях России и Белоруссии возможны риски, однако их перевешивает долгая история сотрудничества. Структура товарооборота также может меняться со временем, отмечает Ольга Орлова. По ее словам, традиционные сферы — это продукты сельского хозяйства, энергетика, машиностроение, есть потенциал развития связей в сфере IT.