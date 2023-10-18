Восточный перегон: товарооборот России и Китая превысит $200 млрд

Товарооборот РФ и КНР по итогам 2023 года превысит $200 млрд, сообщил Владимир Путин во время российско-китайских переговоров, которые прошли 18 октября в Пекине . Это будет рекордный показатель в отношениях двух стран. Впрочем, обсуждалась не только двусторонняя повестка, но и международные вопросы, в частности конфликт на Ближнем Востоке и СВО . По итогам переговоров Путин отметил неуспех украинского контрнаступления на херсонском направлении. Кроме того, он сообщил о своем приказе ВКС РФ начать патрулирование в нейтральной зоне над Черным морем , которое будут выполнять истребители. Чем запомнился основной день визита Владимира Путин в Пекин — в материале «Известий» .

Почему важен «Один пояс — один путь»

После марафона двусторонних встреч, которые Владимир Путин провел 17 октября в Пекине, на следующий день российского президента ожидала основная программа в рамках его визита в Китай.

В первой половине дня он выступил на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь» , который проходит спустя 10 лет после выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином этой масштабной инициативы. Мероприятие, в котором приняли участие лидеры стран разных регионов (из Европы прибыли сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который стал единственным представителем ЕС), прошло в Доме народных собраний, где традиционно проводятся съезды Коммунистической партии.

С 2013 года Китай развивает этот проект, налаживая морские и сухопутные направления в Азии, Африке и Европе . Пекин с партнерами занимаются совершенствованием действующих и созданием новых торгово-транспортных коридоров. При этом Си Цзиньпин подчеркнул: из планов и чертежей инициатива превратилась в реальные проекты .

Россия воспринимает ее положительно, поскольку, как заметил Владимир Путин, инициатива соответствует стремлениям сформировать более справедливый многополярный мир . На этом фоне стоит отметить, что китайский лидер во время своего выступления сделал особый акцент на неприемлемости блоковой политики и односторонних санкций.

Инициатива «Один пояс — один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами.

— Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы : «Один пояс — один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству, — сказал глава РФ.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, 18 октября 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В настоящий момент существует договоренность Москвы и Пекина о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы «Один пояс — один путь» , реализуется непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами — членами объединения и КНР. Для его выполнения учреждена совместная комиссия, а в феврале этого года принята дорожная карта, сообщил Владимир Путин.

Для Москвы сейчас важно «подтолкнуть сопряжение» проектов ЕАЭС и «Один пояс — один путь» , отметила в беседе с «Известиями» программный менеджер РСМД Юлия Мельникова. По ее словам, РФ хочет привлечь китайские инвестиции в инфраструктурные проекты, а также заняться вместе с КНР и другими партнерами формированием Евразии .

— Очевидно, что китайская сторона хотела бы, чтобы Россия объявила себя частью китайской инициативы, но здесь у Москвы значительно более гибкая и рациональная позиция: мы готовы сотрудничать в рамках любых проектов, представляющих взаимный интерес , прежде всего расширения пропускной способности дорог и пунктов перехода, а также в области энергетики. Для этого необязательно быть частью китайской инициативы , — пояснил «Известиям» эксперт клуба «Валдай», директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

РФ сейчас реализует целый ряд важных инфраструктурных проектов. В частности, в европейской части формируется международный коридор Север – Юг , связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всем маршруте — от Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено «бесшовное железнодорожное сообщение» , уточнил российский президент. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через Урал и Сибирь . Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, добавил глава РФ.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Одновременно Россия работает с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении — в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. И это лишь несколько примеров реализуемых в настоящий момент проектов.

— Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг — в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке — открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов , — подытожил Владимир Путин, призвав остальные страны принять участие в развитии СМП.

Товарооборот РФ и КНР превысит $200 млрд

После выступления на форуме Владимира Путина ожидали российско-китайские переговоры в расширенном составе . С стороны РФ, например, приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В открытой части переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин дали понять, что Москва и Пекин продолжат тесно сотрудничать на международной арене . Китайский лидер, в частности, подчеркнул, что между странами «неуклонно углубляется политическое взаимодействие». Это, несомненно, важно в нынешних условиях, когда оба государства в той или иной степени сталкиваются с давлением со стороны США и их европейских союзников.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече на полях форума «Пояс и путь» в Пекине, 18 октября 2023 года Фото: REUTERS/Pool/Sputnik/Sergei Guneev

— За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу, — обратил внимание Си Цзиньпин.

На повестке российско-китайского сотрудничества — разговор о новом видении мира, прекращении противостояния группировок стран и взаимодействии Глобального Юга, считает Алексей Маслов.

При этом на фоне плотного политического диалога между странами укрепляется и экономическое сотрудничество. По словам Си Цзиньпина, «двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной цели в $200 млрд» . Владимир Путин уверен, что по итогам календарного года Москва и Пекин преодолеют этот показатель.

— Если посмотреть год к году — мы вчера вечером проанализировали, — от сегодняшнего дня год назад $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена . Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно, — сказал он.

Товарооборот РФ и КНР уже в прошлом году достиг рекордной планки — $185 млрд. Главное таможенное управление Китая даже приводило более высокую цифру — $190,3 млрд (увеличение на 29,3% к предыдущему году). По их данным, китайский экспорт в Россию вырос на 12,8% (до $76,1 млрд), а импорт из РФ — на 43,4% (до $114,1 млрд).

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Россия сейчас занимает первое место среди китайских партнеров по поставкам энергоносителей в стоимостном выражении. В целом КНР по объемам торгового оборота стала первым партнером нашей страны, а РФ занимает шестое место в аналогичном рейтинге, хотя еще недавно замыкала топ-10.

В Пекине представители российских и китайских деловых кругов активно обсуждали перспективы дальнейшей кооперации . При этом удалось добиться конкретных результатов. В частности, был подписан один из крупнейших контрактов на поставку зерновых из РФ в КНР. Его сумма составляет $25,7 млрд. В течение 12 лет будет экспортировано 70 млн т зернобобовых, масленичных грузов , сообщил Карен Овсепян, заместитель генерального директора по развитию группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (экспортно ориентированная холдинговая структура, которая укрепляет позиции агропромышленной отрасли РФ на международном рынке).

В общей сложности переговоры продлились три часа , при этом лидеры России и Китая успели пообщаться и формате тет-а-тет за чашкой чая, чтобы обсудить наиболее конфиденциальные вопросы, сообщил уже по итогам встречи Владимир Путин.

Украинское наступление и патрулирование зоны над Черным морем

Разумеется, стороны обсудили и наиболее острые темы международной повестки, включая региональные конфликты. В частности, Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации в зоне СВО . Во время итоговой пресс-конференции глава РФ заметил, что Киев начал очередное наступление на херсонском направлении. При этом никаких успехов Украине добиться не удается , при этом противник несет потери, добавил российский лидер.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Что касается поставок и применения дальнобойных американских ракет ATACMS, то они не способны кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения, но продлевают конфликт . По словам Владимира Путина, США всё больше и больше втягиваются в него. Всё это происходит на фоне войны Израиля и ХАМАС, что только дополнительно накаляет обстановку. При этом Владимир Путин напомнил, что Штаты приняли решение отправить два авианосца в Средиземное море.



В этих условиях российские ВКС начнут на постоянной основе осуществлять патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем . Задачу будут выполнять самолеты МиГ-21, вооруженные комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1 тыс. км со скоростью 9 махов, уточнил президент. При этом глава государства подчеркнул, что за этим решением не стоит попытка угрожать кому-либо .

Россия по-прежнему готова к диалогу и поиску дипломатического решения конфликта. Но для того чтобы начать движение в этом направлении, Киеву нужно отменить указ, запрещающий ведение переговоров с Москвой . Его в прошлом году подписал украинский президент Владимир Зеленский. В целом, по словам российского лидера, сейчас некоторые лица постепенно начинают менять подход, прекращая столь рьяно заявлять о необходимости нанести РФ поражение на поле боя . По словам Владимира Путина, это движение в правильном направлении, однако нужны конкретные шаги.

Что касается эскалации на Ближнем Востоке, то Владимир Путин назвал ужасным событием удар по госпиталю в секторе Газа, во время которого погибли сотни мирных людей .

Последствия авиаудара по госпиталю Аль-Ахли в Газе, 18 октября 2023 года Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER

— Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно быстрее заканчивать , — добавил президент.