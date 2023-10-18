Восточный перегон: товарооборот России и Китая превысит $200 млрд
Товарооборот РФ и КНР по итогам 2023 года превысит $200 млрд, сообщил Владимир Путин во время российско-китайских переговоров, которые прошли 18 октября в Пекине. Это будет рекордный показатель в отношениях двух стран. Впрочем, обсуждалась не только двусторонняя повестка, но и международные вопросы, в частности конфликт на Ближнем Востоке и СВО. По итогам переговоров Путин отметил неуспех украинского контрнаступления на херсонском направлении. Кроме того, он сообщил о своем приказе ВКС РФ начать патрулирование в нейтральной зоне над Черным морем, которое будут выполнять истребители. Чем запомнился основной день визита Владимира Путин в Пекин — в материале «Известий».
Почему важен «Один пояс — один путь»
После марафона двусторонних встреч, которые Владимир Путин провел 17 октября в Пекине, на следующий день российского президента ожидала основная программа в рамках его визита в Китай.
В первой половине дня он выступил на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», который проходит спустя 10 лет после выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином этой масштабной инициативы. Мероприятие, в котором приняли участие лидеры стран разных регионов (из Европы прибыли сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который стал единственным представителем ЕС), прошло в Доме народных собраний, где традиционно проводятся съезды Коммунистической партии.
С 2013 года Китай развивает этот проект, налаживая морские и сухопутные направления в Азии, Африке и Европе. Пекин с партнерами занимаются совершенствованием действующих и созданием новых торгово-транспортных коридоров. При этом Си Цзиньпин подчеркнул: из планов и чертежей инициатива превратилась в реальные проекты.
Россия воспринимает ее положительно, поскольку, как заметил Владимир Путин, инициатива соответствует стремлениям сформировать более справедливый многополярный мир. На этом фоне стоит отметить, что китайский лидер во время своего выступления сделал особый акцент на неприемлемости блоковой политики и односторонних санкций.
Инициатива «Один пояс — один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами.
— Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: «Один пояс — один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству, — сказал глава РФ.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, 18 октября 2023 года
В настоящий момент существует договоренность Москвы и Пекина о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы «Один пояс — один путь», реализуется непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами — членами объединения и КНР. Для его выполнения учреждена совместная комиссия, а в феврале этого года принята дорожная карта, сообщил Владимир Путин.
Для Москвы сейчас важно «подтолкнуть сопряжение» проектов ЕАЭС и «Один пояс — один путь», отметила в беседе с «Известиями» программный менеджер РСМД Юлия Мельникова. По ее словам, РФ хочет привлечь китайские инвестиции в инфраструктурные проекты, а также заняться вместе с КНР и другими партнерами формированием Евразии.
— Очевидно, что китайская сторона хотела бы, чтобы Россия объявила себя частью китайской инициативы, но здесь у Москвы значительно более гибкая и рациональная позиция: мы готовы сотрудничать в рамках любых проектов, представляющих взаимный интерес, прежде всего расширения пропускной способности дорог и пунктов перехода, а также в области энергетики. Для этого необязательно быть частью китайской инициативы, — пояснил «Известиям» эксперт клуба «Валдай», директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
РФ сейчас реализует целый ряд важных инфраструктурных проектов. В частности, в европейской части формируется международный коридор Север – Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всем маршруте — от Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено «бесшовное железнодорожное сообщение», уточнил российский президент. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, добавил глава РФ.
Одновременно Россия работает с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении — в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. И это лишь несколько примеров реализуемых в настоящий момент проектов.
— Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг — в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке — открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов, — подытожил Владимир Путин, призвав остальные страны принять участие в развитии СМП.
Товарооборот РФ и КНР превысит $200 млрд
После выступления на форуме Владимира Путина ожидали российско-китайские переговоры в расширенном составе. С стороны РФ, например, приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В открытой части переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин дали понять, что Москва и Пекин продолжат тесно сотрудничать на международной арене. Китайский лидер, в частности, подчеркнул, что между странами «неуклонно углубляется политическое взаимодействие». Это, несомненно, важно в нынешних условиях, когда оба государства в той или иной степени сталкиваются с давлением со стороны США и их европейских союзников.
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече на полях форума «Пояс и путь» в Пекине, 18 октября 2023 года
— За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу, — обратил внимание Си Цзиньпин.
На повестке российско-китайского сотрудничества — разговор о новом видении мира, прекращении противостояния группировок стран и взаимодействии Глобального Юга, считает Алексей Маслов.
При этом на фоне плотного политического диалога между странами укрепляется и экономическое сотрудничество. По словам Си Цзиньпина, «двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной цели в $200 млрд». Владимир Путин уверен, что по итогам календарного года Москва и Пекин преодолеют этот показатель.
— Если посмотреть год к году — мы вчера вечером проанализировали, — от сегодняшнего дня год назад $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно, — сказал он.
Товарооборот РФ и КНР уже в прошлом году достиг рекордной планки — $185 млрд. Главное таможенное управление Китая даже приводило более высокую цифру — $190,3 млрд (увеличение на 29,3% к предыдущему году). По их данным, китайский экспорт в Россию вырос на 12,8% (до $76,1 млрд), а импорт из РФ — на 43,4% (до $114,1 млрд).
Россия сейчас занимает первое место среди китайских партнеров по поставкам энергоносителей в стоимостном выражении. В целом КНР по объемам торгового оборота стала первым партнером нашей страны, а РФ занимает шестое место в аналогичном рейтинге, хотя еще недавно замыкала топ-10.
В Пекине представители российских и китайских деловых кругов активно обсуждали перспективы дальнейшей кооперации. При этом удалось добиться конкретных результатов. В частности, был подписан один из крупнейших контрактов на поставку зерновых из РФ в КНР. Его сумма составляет $25,7 млрд. В течение 12 лет будет экспортировано 70 млн т зернобобовых, масленичных грузов, сообщил Карен Овсепян, заместитель генерального директора по развитию группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (экспортно ориентированная холдинговая структура, которая укрепляет позиции агропромышленной отрасли РФ на международном рынке).
В общей сложности переговоры продлились три часа, при этом лидеры России и Китая успели пообщаться и формате тет-а-тет за чашкой чая, чтобы обсудить наиболее конфиденциальные вопросы, сообщил уже по итогам встречи Владимир Путин.
Украинское наступление и патрулирование зоны над Черным морем
Разумеется, стороны обсудили и наиболее острые темы международной повестки, включая региональные конфликты. В частности, Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации в зоне СВО. Во время итоговой пресс-конференции глава РФ заметил, что Киев начал очередное наступление на херсонском направлении. При этом никаких успехов Украине добиться не удается, при этом противник несет потери, добавил российский лидер.
Что касается поставок и применения дальнобойных американских ракет ATACMS, то они не способны кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения, но продлевают конфликт. По словам Владимира Путина, США всё больше и больше втягиваются в него. Всё это происходит на фоне войны Израиля и ХАМАС, что только дополнительно накаляет обстановку. При этом Владимир Путин напомнил, что Штаты приняли решение отправить два авианосца в Средиземное море.
В этих условиях российские ВКС начнут на постоянной основе осуществлять патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Задачу будут выполнять самолеты МиГ-21, вооруженные комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1 тыс. км со скоростью 9 махов, уточнил президент. При этом глава государства подчеркнул, что за этим решением не стоит попытка угрожать кому-либо.
Россия по-прежнему готова к диалогу и поиску дипломатического решения конфликта. Но для того чтобы начать движение в этом направлении, Киеву нужно отменить указ, запрещающий ведение переговоров с Москвой. Его в прошлом году подписал украинский президент Владимир Зеленский. В целом, по словам российского лидера, сейчас некоторые лица постепенно начинают менять подход, прекращая столь рьяно заявлять о необходимости нанести РФ поражение на поле боя. По словам Владимира Путина, это движение в правильном направлении, однако нужны конкретные шаги.
Что касается эскалации на Ближнем Востоке, то Владимир Путин назвал ужасным событием удар по госпиталю в секторе Газа, во время которого погибли сотни мирных людей.
Последствия авиаудара по госпиталю Аль-Ахли в Газе, 18 октября 2023 года
— Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что этот конфликт нужно быстрее заканчивать, — добавил президент.
Москва по-прежнему выступает за создание суверенной Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул он. Владимир Путин еще до вылета в Китай провел серию международных звонков с лидерами нескольких ближневосточных стран, включая Иран, Египет и Сирию. Также 16 октября он поговорил с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этой череды бесед у Владимира Путина сложилось впечатление, что никто не желает дальнейшего обострения ситуации в регионе, сообщил он во время своего общения с прессой в Китае.