Дайте огня: Польша ищет новые источники газа и нефти

Только мягкая зима спасла Польшу от энергетического кризиса — так считают польские эксперты. И теперь власти стараются привлечь газ и нефть, не чураясь никаких вариантов. Один из них — идея подключиться к стратегическому нефтепроводу НАТО, некогда созданному для снабжения государств Западной Европы. Подробности — в материале «Известий».

Помогла мягкая зима

Сейчас официальная Варшава делает вид, что расставание с российским трубопроводным газом и нефтью прошло для Польши безболезненно. У страны уже есть терминал сжиженного природного газа мощностью 6 млрд кубометров в год в Свиноуйсьце на берегу Балтийского моря. Также страна в прошлом году запустила трубопровод Baltic Pipe для получения газа из Норвегии. Однако некоторые польские СМИ, напротив, утверждают, что минувшей зимой Польше очень повезло. «Сегодня мы знаем, что Польша по сравнению с другими странами израсходовала очень много запасов. И уже сейчас мы должны начать борьбу за заполнение хранилищ, потому что достать газ будет становиться всё труднее», — пишет журналист издания INN:Poland Конрад Багинский.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Patrick Pleul

Он ссылается на мнения отраслевых специалистов, считающих, что, если бы не мягкая зима, газ в Польше мог бы закончиться уже в январе. Журналист предупредил, что если в прошлом году Польше пришлось выдержать изнурительную гонку за то, чтобы заполнить свои газовые хранилища, то в этом году предстоит новая, — причем она может оказаться еще более трудной.

Бывший министр экономики и экс-вице-премьер Янош Штейнхофф в разговоре с телеканалом TVN24 подтвердил эти опасения. По его словам, мощность польских хранилищ составляет только 15% по отношению к годовому потреблению — они являются одними из самых маленьких в Европе. «Вместимость хранилищ составляет 3,2 млрд кубических метров, что примерно равно 15% годового потребления. В Германии это 25%, а есть страны, у которых более ста», — рассказал Штейнхофф. В свою очередь, бывший генеральный директор польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Гражина Пиотровская-Олива в интервью порталу money.pl сообщила, что при 80-процентном заполнении хранилищ запасов газа Польше хватит примерно на два месяца.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jens Koehler

В конце 2022-го — начале 2023 года в Германии заработали два терминала СПГ, с которых страна получает завозное голубое топливо взамен сырья, поступавшего со взорванных «Северных потоков». В связи с этим польский эксперт по энергетике Петр Пшибыло отмечает, что из-за немецких терминалов стоимость аренды подобных объектов выросла вполовину. А эксперт по энергетическому рынку из университета Райса в Хьюстоне Анна Микульска указывает на недостаток в портах Польши сопутствующей инфраструктуры, необходимой для функционирования такого рода терминалов. «В Польше необходимо построить гораздо больший объем инфраструктуры, чем в Германии. Подводная транспортная инфраструктура и причал для швартовки блока FSRU, а также наземные газопроводы общей протяженностью около 250 км (155 миль) должны быть построены с нуля», — отметила она.

Поддать газу

По данным польских СМИ, даже сейчас основным поставщиком СПГ в Польшу остается Россия. «Польша не только не прекратила закупать сжиженный газ. Большая часть импорта этого топлива основывается на поставках из России. Согласно последним данным, которые представил нам Бартош Квятковский, директор Польской организации сжиженного газа, в I квартале 2023 года закупки газа из России составили 50,8% всего импорта», — отмечает журналист Money.pl Пшемыслав Цишак.

Отказ от российского газа был бы для страны слишком болезнен. Польша в 2022 году потребляла 2495 тыс. т СПГ — на 2,5% больше, чем в 2021-м. Однако польское производство сжиженного природного газа удовлетворяет лишь пятую часть спроса, остальное приходится покрывать импортом. Вторым после России крупным поставщиком является Швеция. В I квартале 2023 года на нее приходилось 23,4% поставок (за 2022 год эта цифра составляла 30,3%, а в 2021 году — 20,3%). Остальные поставщики сжиженного газа в Польшу — Великобритания (4,6%), Нидерланды (4,7%) и Казахстан (4,9%). Поляки надеются, что в ближайшем будущем вырастут поставки из США и Саудовской Аравии.

Фото: ТАСС/EPA/Marcin Bielecki

Представители газовой отрасли отмечают, что в инфраструктуре Польше всё еще есть большие недостатки для поставок с Запада. «Прежде всего мы располагаем слишком небольшим количеством перегрузочных терминалов, способных принимать перевозки из портов АРА (Амстердам – Роттердам – Антверпен). Также необходимо гораздо больше железнодорожных цистерн, которые могли бы обеспечить доставку большого количества сжиженного газа с Запада. Нам нужно сделать ставку на строительство новых морских терминалов. Как указывают польская Торгово-промышленная палата сжиженного газа и Федерация польских предпринимателей, действующие в настоящее время три порта не обеспечивают потребности страны. Они могут принимать только малые суда», — подчеркивает Цишак.

А пока что в Польше наблюдается довольно любопытное явление — предприятия, критически зависящие от поставок газа, не надеясь больше на государство, начинают отказываться от его услуг и налаживают газоснабжение самостоятельно. В частности, польская пресса рассказывает о заводе по производству глянцевого стекла Huta Gloss, находящемся в городе Понец Великопольского воеводства. Газ предприятию необходим для его производственных процессов. Но в прошлом году госкомпания PGNiG «врубила» заводу повышение цен, которое в разные месяцы составляло от 450 до 790%. В итоге затраты Huta Gloss на газ только за I квартал 2022-го достигли почти 5,2 млн злотых. Это больше, чем компания заплатила PGNiG за весь 2021 год. В структуре предприятия затрат газ выскочил на первое место. Завод вынужден был приостановить производство — потому что образовался долг перед PGNiG почти в €20 млн, который мог бы вырасти еще больше.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

Глава фирмы Лукаш Буш, придя в ужас, начал искать обходные пути. В итоге он пришел к выводу, что помощи от государства ждать не приходится и необходимо обособляться от его услуг. Буш распорядился строить собственные резервуары СПГ и самостоятельно договорился с заморскими поставщиками. 30 января 2023 года Huta Gloss прекратила получать газ от PGNiG и полностью перешла на собственные резервы. Руководство компании устроило вечеринку по этому поводу, там чувствуют себя «вырвавшимися из-под топора». И неудивительно, ведь теперь Huta Gloss платит за голубое топливо на 40% меньше, чем хотели получать в PGNiG, — благодаря чему завод спасся от закрытия, а его персонал сохранил свои рабочие места. Похоже, что в Польше начинает входить в моду принцип «на государство не надейся, спасайся самостоятельно».

Откуда нефть потечет

Параллельно Польше приходится решать вопрос того, где взять нефть. 25 февраля Россия приостановила поставки по нефтепроводу «Дружба» сырой нефти для польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen. Ранее Orlen в рамках контракта ежемесячно импортировал около 200 тыс. т нефти. Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года. Однако «Транснефть» 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены — и поставки в данное государство были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ. 4 февраля польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России. Глава компании Даниель Обайтек сообщил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Позже своим одиннадцатым пакетом антироссийских санкций Евросоюз полностью запретил поставки сырой нефти из России в Польшу и Германию по северной ветке «Дружбы». Однако ЕС допускает продолжение транзита и импорта нефти по «Дружбе», если она была произведена в любой третьей стране, — например, в Казахстане. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что возможное перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» является неприкрытой диверсией Германии и Польши против ряда европейских стран.

Теперь Польша налаживает другие маршруты поставок. Так, в конце июня Orlen сообщила, что купит в течение следующего года 6 млн т сырой нефти у британского гиганта British Petroleum. Первая отгрузка запланирована на конец августа — начало сентября этого года. Данная сделка покроет почти 15% годовых потребностей нефтеперерабатывающих заводов Orlen. Помимо Польши, у Orlen есть АЗС в Германии, Чехии, Словакии и Литве. Компания управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами (в польском городе Плоцк, Литвинове и Кралупах в Чехии, а также в Мажейкяй в Литве), а ее мощность по переработке нефти составляет около 42 млн т в год. Вероятнее всего, контракт с British Petroleum — пробный, и в дальнейшем он станет основой для увеличения сотрудничества.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Michal Fludra

А недавно польские власти выдвинули план расширения на восток нефтепроводной системы Североатлантического альянса (CEPS), созданной еще во времена противостояния Западной Европы и СССР. CEPS считается резервной сетью доставки топлива для инфраструктуры НАТО. Она объединяет 13 стран и включает в себя 10 систем хранения общей мощностью 5,5 млн кубометров. Система может использоваться для транспортировки авиакеросина, бензина, дизельного топлива и нефти через Бельгию, Францию, Германию, Люксембург и Нидерланды.

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что эти трубы идут только до ФРГ — глава государства хочет, чтобы они были проложены и дальше в восточном направлении. «Мы, безусловно, поднимем вопрос о расширении трубопроводов поставок топлива, трубопроводов НАТО. Сегодня они заканчиваются в Германии, потому что это остатки того, что было построено во время холодной войны», — сказал Дуда журналистам. По его словам, Польша желает, чтобы после более чем 20 лет ее присутствия в НАТО альянс наконец решил, что его новые члены достойны снабжаться в той же мере, что и старые. Есть, однако, сомнения в том, что союзники Польши по НАТО отнесутся к этой идее с энтузиазмом.