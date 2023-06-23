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ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Европейский союз полностью запретил поставки сырой нефти из России в Польшу и Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил Совет ЕС в размещенном на своем сайте пресс-релизе.

«Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода «Дружба», прекращается», — заявил Совет.

Однако ЕС допускает продолжение транзита и импорта нефти по «Дружбе», если она была произведена в любой третьей стране, например в Казахстане, уточняется в пресс-релизе.

Запрет на поставки сырой нефти из России является частью 11-го пакета санкций, об утверждении которого стало известно 23 июня. В список санкционных мер также вошли запрет на экспорт в РФ автомобилей класса люкс и электро- и гибридных автомобилей, в том числе б/у, запрет на въезд в ЕС прицепов и полуприцепов из России и ряд других ограничений.

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Ранее, 21 июня, министерство экономики ФРГ указало, что Берлин с этого года, в принципе, не импортирует российскую нефть — ни по трубопроводу, ни по другим источникам.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что возможное перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» является неприкрытой диверсией Германии и Польши против ряда европейских стран.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.

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