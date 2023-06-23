Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, о чем в пятницу, 23 июня, сообщил Совет европейского блока.



Из документа следует, что санкции коснулись 87 компаний.



Евросоюз запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, а также заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.



Помимо этого, ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

Уточняется, что расширен запрет на экспорт в РФ автомобилей класса люкс, а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе Б/У.



Кроме того, введены санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана за поддержку РФ.



Также в пакет санкций включен механизм «борьбы с их обходом», который позволит вводить ограничения против третьих стран.

Ранее, 20 июня сообщалось, что после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. Таким прогнозом поделился с «Известиями» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.



21 июня стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций.



Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.