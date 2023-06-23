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Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС: Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Евросоюз (ЕС) утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, о чем в пятницу, 23 июня, сообщил Совет европейского блока.

Из документа следует, что санкции коснулись 87 компаний.

Евросоюз запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, а также заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Помимо этого, ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

Уточняется, что расширен запрет на экспорт в РФ автомобилей класса люкс, а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе Б/У.

Кроме того, введены санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана за поддержку РФ.

Также в пакет санкций включен механизм «борьбы с их обходом», который позволит вводить ограничения против третьих стран.

Один к одному: чем 11-й пакет санкций ЕС отличается от предыдущих
И на что еврочиновники потратили четыре месяца согласований

Ранее, 20 июня сообщалось, что после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. Таким прогнозом поделился с «Известиями» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

21 июня стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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