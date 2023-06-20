В ЕП спрогнозировали разработку 12-го пакета санкций

Евросоюз продолжит свой санкционный курс против РФ и после принятия 11-го пакета рестрикций приступит к разработке 12-го. Таким прогнозом поделился с «Известиями» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

«Как бы безумно это ни звучало, но после того, как вы ввели 11 пакетов — по одному почти каждый месяц — без особого эффекта, вы вряд ли остановитесь и признаете поражение», — констатировал он.

По словам европарламентария, именно по этой причине Брюссель обречен продолжать выдумывать дальнейшие санкции, которые, тем не менее, ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России, если не в большей.

Вместе с тем, Евросоюзу во время разработки 12-го пакета будет еще сложнее прийти к консенсусу, чем в ходе подготовки 11-го, спрогнозировал участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич. При этом представители стран ЕС до сих пор не смогли согласовать 11-й пакет рестрикций.



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Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций