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Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе согласовали очередной, одиннадцатый пакет антироссийских санкций. Об этом 21 июня сообщило представительство Швеции, председательствующее в блоке.

«Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России», — говорится на странице представительства в Twitter.

Новый пакет санкций против России включил меры по борьбе с обходом санкций, а также расширил список индивидуальных санкций.

Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций
ЕС может приступить к его разработке сразу после принятия очередных рестрикций в июне

Ранее, 20 июня, депутаты Европарламента рассказали «Известиям», что ЕС может принять 11-й пакет антироссийских санкций в конце месяца к саммиту ЕС, который пройдет 29–30 июня. Как отметил депутат ЕП от Германии Гуннар Бек, наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей, оба решения были приняты в прошлом году.

Он добавил, что ЕС продолжит свой санкционный курс против РФ и после принятия 11-го пакета рестрикций приступит к разработке 12-го.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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