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В Европарламенте назвали сроки принятия 11-го пакета санкций

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Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat
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Евросоюз (ЕС) может принять 11-й пакет антироссийских санкций в конце месяца к саммиту ЕС, который пройдет 29–30 июня. Об этом рассказали «Известиям» депутаты Европарламента.

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«Пакет могут принять как раз к саммиту в конце июня. Наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей (угля и нефти. — Ред.), оба решения были приняты в прошлом году», — сказал депутат ЕП от Германии Гуннар Бек.

При этом, по мнению участника делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представителя от Хорватии Ивана Вилибора Синчича, необходимости в срочном согласовании 11-го пакета до саммита ЕС нет. Такой шаг хорош лишь «по соображениям пропаганды», однако новые рестрикции всё равно не окажут никакого эффекта на Россию, спрогнозировал он. Аналогичной точки зрения касательно эффективности санкций придерживается и Гуннар Бек.

«Несмотря на беспрецедентный размах рестрикций, российское правительство оказалось очень хорошо подготовлено. Так что с тех пор ни один из пакетов санкций не оказал решающего воздействия. То же самое будет и с 11-м», — заключил представитель от ФРГ.

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