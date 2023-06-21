Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Мир
Ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе несли польские снаряды
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Мир
Россия закроет въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Армия
Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Мир
В Париже произошел взрыв
Политика
В Госдуме назвали условие для прекращения антироссийских санкций
Мир
Захарова предупредила о последствиях агрессивного курса США и НАТО
Сюжет:

Экономист назвал возможное перекрытие южной ветки «Дружбы» неприкрытой диверсией

Экономист Лобода назвал возможное перекрытие южной ветки «Дружбы» неприкрытой диверсией
0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможное перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» — неприкрытая диверсия Германии и Польши против ряда европейских стран. Об этом 21 июня «Известиям» заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Ранее в этот день постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, который будет включать запрет на транспортировку нефти по южной ветке «Дружбы».

«Возможное перекрытие южной ветки «Дружбы» — это неприкрытая диверсия Германии и Польши против младоевропейских стран, особенно Чехии, Словакии и Венгрии, для которых обнуление существовавшего почти 50 лет надежного транзита из России усилит энергетическую уязвимость и расходы на закупки нефти от других поставщиков, особенно посредством морских перевозок в соседние страны. Их ущерб может достичь $300 млн в год», — сказал Лобода.

По его словам, страны центральной Европы «неплохо кормились» за счет недорогих российский энергоресурсов и открывшегося беспошлинного рынка сбыта Украины.

«Нефтепровод «Дружба» может стать и недоступным для других поставщиков нефти из СНГ. Нефтепровод сегодня атакуют от Брянской области до границ с ЕС. Вполне логично, что Россия должна ввести полный запрет на экспорт и транзит энергоресурсов в Европу со своей территории до ослабления геоэкономической напряженности», — сказал эксперт.

Лобода добавил, что дешевой нефти и газа ЕС так и не получил, энергетический кризис там не преодолен, а закупки российской нефти европейскими странами в начале июня резко росли.

«Экономическая логика Брюсселя очень далека от усиления энергетической безопасности ключевых стран, через которые проходит южная ветка «Дружбы», — заключил специалист.

«Некоторые страны значительно нарастили покупку нашей нефти и нефтепродуктов»
Министр энергетики Николай Шульгинов — об объемах добычи нефти, ценовом коридоре и проекте по созданию газового хаба в Турции

Начальник Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров отметил, что запрет поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» перекроет транспортировку 12 млн т год на Венгрию, Словакию и Чехию.

«Причем Венгрия согласовала ответвление на Сербию буквально на днях, чтобы создать альтернативу транзиту через Хорватию. Таким образом, Венгрия на каких-то условиях согласилась одобрить самоограничение», — сказал эксперт.

Экспорт в 12 млн т — не очень большой объем, который может быть компенсирован танкерными поставками, существенно подорожает нефть только для Венгрии и Сербии, добавил Александров.

Накануне стало известно, что власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода. Как предполагается, на венгерской территории нефтепровод будет соединен с «Дружбой». Соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

15 июня Сийярто на Петербургском экономическом форуме назвал Россию надежным поставщиком нефти. Он также указал, что в Будапеште не рады повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», который с 1 января 2023 года увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023