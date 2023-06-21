Экономист назвал возможное перекрытие южной ветки «Дружбы» неприкрытой диверсией

Возможное перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» — неприкрытая диверсия Германии и Польши против ряда европейских стран. Об этом 21 июня «Известиям» заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Ранее в этот день постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, который будет включать запрет на транспортировку нефти по южной ветке «Дружбы».

«Возможное перекрытие южной ветки «Дружбы» — это неприкрытая диверсия Германии и Польши против младоевропейских стран, особенно Чехии, Словакии и Венгрии, для которых обнуление существовавшего почти 50 лет надежного транзита из России усилит энергетическую уязвимость и расходы на закупки нефти от других поставщиков, особенно посредством морских перевозок в соседние страны. Их ущерб может достичь $300 млн в год», — сказал Лобода.

По его словам, страны центральной Европы «неплохо кормились» за счет недорогих российский энергоресурсов и открывшегося беспошлинного рынка сбыта Украины.

«Нефтепровод «Дружба» может стать и недоступным для других поставщиков нефти из СНГ. Нефтепровод сегодня атакуют от Брянской области до границ с ЕС. Вполне логично, что Россия должна ввести полный запрет на экспорт и транзит энергоресурсов в Европу со своей территории до ослабления геоэкономической напряженности», — сказал эксперт.

Лобода добавил, что дешевой нефти и газа ЕС так и не получил, энергетический кризис там не преодолен, а закупки российской нефти европейскими странами в начале июня резко росли.

«Экономическая логика Брюсселя очень далека от усиления энергетической безопасности ключевых стран, через которые проходит южная ветка «Дружбы», — заключил специалист.

Начальник Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров отметил, что запрет поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» перекроет транспортировку 12 млн т год на Венгрию, Словакию и Чехию.

«Причем Венгрия согласовала ответвление на Сербию буквально на днях, чтобы создать альтернативу транзиту через Хорватию. Таким образом, Венгрия на каких-то условиях согласилась одобрить самоограничение», — сказал эксперт.

Экспорт в 12 млн т — не очень большой объем, который может быть компенсирован танкерными поставками, существенно подорожает нефть только для Венгрии и Сербии, добавил Александров.

Накануне стало известно, что власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода. Как предполагается, на венгерской территории нефтепровод будет соединен с «Дружбой». Соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

15 июня Сийярто на Петербургском экономическом форуме назвал Россию надежным поставщиком нефти. Он также указал, что в Будапеште не рады повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», который с 1 января 2023 года увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.