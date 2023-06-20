Венгрия и Сербия подписали меморандум о строительстве нефтепровода

Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода. Документ был подписан во вторник, 20 июня, на заседании Стратегического совета по сотрудничеству Белграда и Будапешта, трансляцию которого вело сербское агентство «Танюг».

Встреча состоялась в поселке Палич поблизости от границы с Венгрией. В ней приняли участие президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры и члены правительств.

«Сербия и Венгрия сегодня в Паличе в присутствии глав государств обеих стран подписали несколько соглашений, которые обеспечат дальнейшее укрепление сотрудничества, среди которых соглашения в области обороны и внутренних дел, а также строительство нового нефтепровода и создание совместной компании по торговле газом», — отмечается в материале.

Как предполагается, на венгерской территории нефтепровод будет соединен с «Дружбой». Соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

Стороны также договорились о создании совместного предприятия Serbhungas для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом. В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский «Газпром».

Ранее, 15 июня, Сийярто на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) назвал Россию надежным поставщиком нефти. Он также указал, что в Будапеште не рады повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», который с 1 января 2023 года увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

В феврале Сийярто заявлял, что Венгрия со своей стороны сделает всё возможное, чтобы в новый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.