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Глава МИД Венгрии назвал Россию надежным поставщиком нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не рад повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по «Дружбе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 15 июня журналистам на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что в Будапеште не рады повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым», — сказал он.

Ранее в этот же день на сессии ПМЭФ «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего» Сийярто выразил надежду, что транспортировка нефти будет безопасной.

«Украина до сих пор была надежной транзитной страной, Россия до сих пор была надежным поставщиком, мы до сих пор были надежным покупателем», — отметил министр.

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Украина повысила тариф на прокачку нефти по «Дружбе» с 1 января 2023 года. Тариф в направлении Словакии и Венгрии по украинскому участку трубопровода увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

Позже, в феврале, Сийярто заявлял, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы в десятый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В апреле стало известно, что нефтегазовая компания Венгрии MOL будет без посредников расплачиваться с Украиной за перекачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

1 июня тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырос на €3,4, до €17 за тонну.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» создана в 1964 году. Проходит через территорию России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы.

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