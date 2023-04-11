Венгрия будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL будет без посредников расплачиваться с Украиной за перекачку российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил 11 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Киев увеличил цены на транзит нефтепродуктов в связи с военными действиями на территории страны, из-за которых появились высокие риски. Он отметил, что этот факт усложнил взаимные расчеты между странами, также появились трудности с какими-либо поставками.

Однако Россия смогла договориться насчет того, чтобы пунктом передачи сырой, непереработанной нефти станет граница Венгрии и Украины.

11 апреля в Москве проходит встреча Сийярто совместно с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. Известно, что в ходе переговоров обсуждалось недопущение санкций против атомной энергетики. Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба» и вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

При этом Украина продолжает повышать цены на перекачку нефти по своему трубопроводу. Так, в СМИ появилась информация о том, что цены для РФ на транзит по «Дружбе» увеличится в 2 раза. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с «Известиями» заявил, что страна «держит нос по ветру», понимая, как тяжело РФ искать новых покупателей своей нефти вне Европы.

Ранее, 16 февраля, Сийярто заявил, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы в десятый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт постарается не допустить принятия мер, запрещающих сотрудничество с Москвой в ядерной сфере.

Ранее Украина повысила тариф на прокачку нефти по «Дружбе» с 1 января 2023 года. Тариф в направлении Словакии и Венгрии по украинскому участку трубопровода увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.