Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в РФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о приближении числа потерь ВСУ к 150 тыс.
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Тайвань заявил о крупнейшем проникновении Китая в зону ПВО острова
Мир
Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории
Мир
Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово
Мир
Эрдоган пообещал закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией
Культура
Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз
Мир
В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Мир
СМИ сообщили о рекордно высоких ценах на бензин и дизель в ФРГ в 2022 году
Сюжет:

Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории

Украина с 1 января на 18,3% повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев повысит тарифы на транспортировку нефти через территорию Украины по магистральному нефтепроводу «Дружба» в 2023 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», с 1 января тарифы вырастут на 18,3%.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

Уточняется, что тариф на прокачку в направлении Словакии и Венгрии по украинскому участку трубопровода увеличится на €2,1 за тонну — до €13,6.

24 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года.

При этом он отметил, что с 1 января 2023 года тарифы на прокачку нефти через трубопровод «Дружба» повысятся. В ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» об этом.

21 декабря сообщалось, что Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. Таким образом, страну не затронут санкции, которые вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Исключение сделали для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Производитель продолжит поставки продукции, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку топлива на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.

«Дружба» остается крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022