Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории
Киев повысит тарифы на транспортировку нефти через территорию Украины по магистральному нефтепроводу «Дружба» в 2023 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», с 1 января тарифы вырастут на 18,3%.
Уточняется, что тариф на прокачку в направлении Словакии и Венгрии по украинскому участку трубопровода увеличится на €2,1 за тонну — до €13,6.
24 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года.
При этом он отметил, что с 1 января 2023 года тарифы на прокачку нефти через трубопровод «Дружба» повысятся. В ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» об этом.
21 декабря сообщалось, что Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. Таким образом, страну не затронут санкции, которые вступят в силу 5 февраля 2023 года.
Исключение сделали для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Производитель продолжит поставки продукции, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку топлива на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.
«Дружба» остается крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.