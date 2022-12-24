В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину

Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года. Об этом заявил в субботу, 24 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» президент «Транснефти» [Николай] Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Галузин добавил, что с 1 января следующего года тарифы на прокачку нефти через трубопровод «Дружба» повысятся, в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» об этом.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. Таким образом, страну не затронут санкции, которые вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Исключение сделали для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Производитель продолжит поставки продукции, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку топлива на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.

До этого, 1 декабря, чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия останется зависимой от российского газопровода «Дружба» до 2025 года.

«Дружба» остается крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.