Чехия останется зависимой от российского газопровода «Дружба» до 2025 года. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала в среду, 30 ноября.

Страна еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода, после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, передает его слова газета E15. Фиала добавил, что девять совладельцев консорциума, занимающихся эксплуатацией нефтепровода, одобрили расширение пропускной способности.

По словам премьер-министра, это позволит повысить поставки нефти до 7–8 млн т в год, которые необходимы республике. Как ожидается, работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся в 1,2–1,6 млрд крон (около $51–68 млн) и займут около двух лет.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.



В мае Фиала рассказал, что у Чехии есть больше года на то, чтобы подключиться к нефтяному эмбарго на импорт нефти из России. Это условие одобрили лидеры Европейского союза на проходящем здесь саммите сообщества.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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