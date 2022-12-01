Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский пленный подтвердил низкий уровень подготовки в ВСУ
Политика
Пушков усмотрел размежевание США на два лагеря на примере ситуации с Twitter
Мир
В Чехии возбуждено 49 уголовных дел из-за поддержки России
Общество
Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе
Армия
Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения
Общество
Захарова оценила новую эмблему телеканала «Дождь»
Мир
Депутат Госдумы назвал условие прекращения помощи Украине от США
Мир
Читатели Le Figaro возмутились очередными поставками оружия Украине
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Мир
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Мир
Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ
Армия
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
Сюжет:

В Чехии заявили о зависимости от российского газопровода «Дружба» до 2025 года

0
Фото: ТАСС/Александра Гордиевича
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чехия останется зависимой от российского газопровода «Дружба» до 2025 года. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала в среду, 30 ноября.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

Страна еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода, после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, передает его слова газета E15. Фиала добавил, что девять совладельцев консорциума, занимающихся эксплуатацией нефтепровода, одобрили расширение пропускной способности.

По словам премьер-министра, это позволит повысить поставки нефти до 7–8 млн т в год, которые необходимы республике. Как ожидается, работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся в 1,2–1,6 млрд крон (около $51–68 млн) и займут около двух лет.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В мае Фиала рассказал, что у Чехии есть больше года на то, чтобы подключиться к нефтяному эмбарго на импорт нефти из России. Это условие одобрили лидеры Европейского союза на проходящем здесь саммите сообщества.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022