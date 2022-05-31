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Ульянов предупредил ЕС о новых импортерах нефти РФ в ответ на частичное эмбарго

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия найдет других импортеров нефти. Об этом во вторник, 31 мая, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение саммита лидеров Евросоюза (ЕС) о частичном эмбарго на импорт российской нефти.

«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — Ред.) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <...> Очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», — отметил он в своем Twitter.

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Ранее этим же днем лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ».

При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу. По его словам, такое решение является временной мерой, при этом конкретных сроков глава Евросовета не назвал.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что это исключение затронет 10% импортируемой российской нефти. Европа, заметила она, «скоро вернется к обсуждению темы» о сроках разрешения на покупку такой нефти.

24 мая Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

О возможности введения эмбарго на импорт российской нефти 30 мая «Известиям» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что ЕС не может согласовать новый пакет санкций из-за позиции Венгрии уже месяц, и им нужно ввести хоть какие-то рестрикции для «сохранения лица».

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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