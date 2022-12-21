Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца
Мир
В США отметили изменения помощи Киеву в зависимости от тактики России
Мир
Байден на встрече с Зеленским заявил о продолжении военной поддержки Киева
Мир
The Times узнала о непригодности двух третей новейших гаубиц Германии
Мир
Украинских военных будут обучать работе с ЗРК Patriot в Германии
Мир
Зеленский раскрыл цели своего визита в Вашингтон
Мир
Орбан указал на неодобрение Венгрией антироссийских санкций
Политика
Путин указал на важность совершенствования систем защиты инфоресурсов РФ и РБ
Мир
США ввели дополнительные санкции против Ирана
Происшествия
ВСУ возобновили обстрелы Донецка
Мир
Сын Трампа придумал Зеленскому прозвище за умение выпрашивать деньги
Мир
Сенатор-республиканец назвал ошибкой назначение Трейси на пост посла США в РФ
Сюжет:

Словакия получила разрешение ЕС на экспорт продуктов из российской нефти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. Об этом в среду, 21 декабря, пишет Reuters со ссылкой на министра экономики республики Карела Гирмана.

Нефть толку: черное золото может подорожать до $100 из-за ограничений G7
Каких контрмер ожидать со стороны России

Исключение было сделано для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

«Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft, от режима санкций, который вступит в силу после 5 февраля», — подчеркнул Гирман.

Отмечается, что словацкие производители смогут поставлять продукцию, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку ресурсов на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день почти 100% сырой нефти поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба», однако власти республики планируют снизить этот показатель до 60% в 2023 году, чтобы сохранить потенциал для экспорта на другие рынки.

Накануне стало известно, что российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Так, Варшава запросила 360 тыс. т на декабрь и 3 млн т на следующий год. ФРГ подала заявку на I квартал 2023 года. При этом ранее страны заявляли об отказе от поставок из РФ.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022