Словакия получила разрешение ЕС на экспорт продуктов из российской нефти

Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения. Об этом в среду, 21 декабря, пишет Reuters со ссылкой на министра экономики республики Карела Гирмана.

Исключение было сделано для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

«Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft, от режима санкций, который вступит в силу после 5 февраля», — подчеркнул Гирман.

Отмечается, что словацкие производители смогут поставлять продукцию, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку ресурсов на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день почти 100% сырой нефти поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба», однако власти республики планируют снизить этот показатель до 60% в 2023 году, чтобы сохранить потенциал для экспорта на другие рынки.

Накануне стало известно, что российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Так, Варшава запросила 360 тыс. т на декабрь и 3 млн т на следующий год. ФРГ подала заявку на I квартал 2023 года. При этом ранее страны заявляли об отказе от поставок из РФ.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.