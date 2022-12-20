«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год

«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год. Об этом 20 декабря сообщил глава компании Николай Токарев.

По его словам, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки, в «Транснефть» поступили заявки не только на декабрь 2022 года, но и на следующий.

«Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн т дайте нам, и на декабрь 360 тыс. т, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — сказал Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 2 декабря, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.

1 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что компания Orlen рассчитывает стать доминирующим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Германию. По ее словам, Orlen планирует заместить российские объемы дорогой саудовской нефтью. Между тем, отметила эксперт, польская компания всё же отправила заявку «Транснефти» на продление договора по прокачке нефти на 2023 год, что говорит о том, что Варшава готовится к разным вариантам развития событий.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.