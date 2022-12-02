Вице-премьер России Александр Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу, 2 декабря.

«Театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал он, комментируя сообщения о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.

Накануне, 1 декабря, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что компания Orlen рассчитывает стать доминирующим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Германию. По ее словам, Orlen планирует заместить российские объемы дорогой саудовской нефтью. Между тем, отметила эксперт, польская компания всё же отправила заявку «Транснефти» на продление договора по прокачке нефти на 2023 год, что говорит о том, что Варшава готовится к разным вариантам развития событий.

1 декабря европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. Сообщалось, что для полного принятия документа нужно дождаться только согласия Польши. Если Польша даст свое согласие, то новые санкции вступят в силу с 5 декабря. При этом замглавы минфина, в свою очередь, заверил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены до 5 декабря, даже несмотря на возражения Польши, которая выступила за более низкий уровень.

До этого, 30 ноября, обозреватель Ирина Слав в статье для портала Oil Price отметила, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению доходов России от продажи энергоресурса. Она отметила, что предлагаемый странами G7 уровень в $65–70 за баррель сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и потому не окажет никакого влияния на Москву.

Днем ранее Новак назвал неприемлемым установление любого потолка цен на нефть. Он заявил, что введение потолка цен на нефть из России создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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