Одиннадцатый пакет антироссийских санкций прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в распространенном в среду, 21 июня, заявлении минэкономики ФРГ.

«Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Исключение для дальнейшего получения российской трубной нефти теперь больше не распространяется на Польшу и Германию. Тем самым юридически сейчас закрепляется то, что в Германии реализуется уже с начала года», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Германия с начала этого года больше не импортирует российскую нефть — ни по трубопроводу, ни по другим источникам.

Ранее в этот день постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, который будет включать запрет на транспортировку нефти по южной ветке «Дружбы».

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Известиям», что возможное перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» является неприкрытой диверсией Германии и Польши против ряда европейских стран.

Накануне стало известно, что власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве нефтепровода. Как предполагается, на венгерской территории нефтепровод будет соединен с «Дружбой». Соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

15 июня Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме назвал Россию надежным поставщиком нефти. Он также указал, что в Будапеште не рады повышению Киевом тарифа на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба», который с 1 января 2023 года увеличился на €2,1 за тонну — до €13,6.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.