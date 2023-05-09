Королевский подарок: в Персидском заливе скупают нефтепродукты из РФ

Эр-Рияд и Абу-Даби стали закупать еще больше нефтепродуктов в России. Эксперты полагают, что экономическое сотрудничество этим не ограничивается. К тому же арабские монархии Персидского залива и Москва всё больше сближаются политически. Зачем это нужно Саудовской Аравии и ОАЭ, а также насколько отвечает российским интересам — разбирались «Известия».

Покупают со скидкой и экспортируют

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили закупки нефтепродуктов в России. С таким заявлением выступили торговые представители России в этих государствах в ходе Национального нефтегазового форума. По словам торгпреда России в Саудовской Аравии Станислава Янковца, в прошлом году Москва значительно нарастила поставки нефтепродуктов в королевство.

В частности, речь идет о мазуте и дизеле. Как пояснил чиновник, будучи крупным производителем энергоресурсов, Эр-Рияд покупает у Москвы нефтепродукты со скидкой, а свои экспортирует уже на мировые рынки.

Например, в прошлом году ближневосточное королевство закупило нефтепродукты у РФ на сумму в $250 млн. Как полагает торгпред, в будущем через Эр-Рияд можно экспортировать российские нефтепродукты по разным направлениям, в том числе в африканские страны. Не исключено, что на фоне налаживания отношений Саудовской Аравии с Ираном поставлять российские нефтепродукты в королевство можно будет и через Тегеран.

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Станислав Янковец отметил, что Россия и Саудовская Аравия также работают над тем, чтобы установить прямые корреспондентские отношения между банками. Однако кредитные организации в Эр-Рияде «подвергаются большому давлению со стороны недружественных стран».

Непростые отношения

Отношения Москвы и Эр-Рияда раньше никогда не отличались взаимным доверием и особой теплотой. Однако в последнее время странам удалось сделать большой шаг навстречу друг другу, заново оценив взаимные интересы.

В 1926-м Советская Россия стала первым государством, признавшим Королевство Саудовская Аравия (КСА) и установившим с ним дипломатические отношения. Но сотрудничество продлилось недолго, и уже вскоре контакты прервались. В эпоху холодной войны Эр-Рияд, ставший одним из главных стратегических партнеров США на Ближнем Востоке, и вовсе оказался одним из оппонентов советской политики. Поддержка моджахедов в Афганистане, распространение идей ваххабизма в некоторых районах Советского Союза, в частности в Средней Азии и Дагестане, поддержка чеченских сепаратистов предсказуемо вызывали раздражение российских властей.

В свою очередь, саудитам не нравилось сотрудничество России с Ираном, который в королевстве всегда считался главным источником угрозы. Но постепенно между сторонами наметились точки соприкосновения. Глубокие региональные проблемы с соседями, в том числе с Ираном и Катаром, а также неудовлетворенность традиционными западными союзниками подтолкнули арабское королевство к сотрудничеству с Москвой.

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О сближении РФ и Саудовской Аравии официально объявил министр информации королевства Авад бен Салех аль-Авад, заявив, что Эр-Рияд стремится «диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи, поскольку это необходимо для реализации стратегической программы развития « Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030 ».

Визиты саудовских принцев и короля в Москву, а президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд запустили еще более тесное экономическое сотрудничество между сторонами. Взгляды двух государств совпадают по многим вопросам. Например, и Москва, и Эр-Рияд считают, что государство Палестина должно быть создано в границах 1967 года по итогам палестино-израильских переговоров при участии международных посредников.

Помимо этого, и РФ, и Саудовская Аравия сталкивались с похожими экономическими проблемами: дефицит бюджета, диверсификация экономики, снижение ее зависимости от экспорта нефти. И Россия, и арабское королевство заинтересованы в сохранении высоких цен на энергоресурсы. Особенно учитывая, что совместно они обеспечивают четверть мировой добычи нефти.

Много нюансов в сотрудничестве с Москвой

Закупка Саудовской Аравией и ОАЭ нефтепродуктов из России вполне обоснованна, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Во-первых, существует ОПЕК+. Расширенный формат организации включает 10 стран, среди которых настоящим тяжеловесом является Россия. Богатые недра страны дают мировой добыче порядка 12,5%, а следовательно, без договоренностей с Москвой основному составу картеля будет трудно поддерживать стабильные цены. Во-вторых, в 2020 году между Россией и Саудовской Аравией случались «ценовые войны», что привело к глобальному краху фондового рынк а, — пояснил эксперт.

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По его словам, тогда Brent подешевела на 24%, сырая нефть — на 26%, неприятнее всего было США, где цены упали на 34%.

— В-третьих, лишение мировых рынков российской доли нефтедобычи ударит по всем экспортерам, а поэтому костяку ОПЕК надо не просто иметь договоренности с Москвой, но и подтверждать их на практике. Ведь дело не только в цене продукта, но и в его количестве. Арабы — прирожденные купцы, и понимание таких нюансов у них закреплено на генетическом уровне. Компенсировать российские 12–13%, как этого требовали США, они не хотят и не будут, поэтому дела и обстоят таким образом, — уверен политолог.

При этом в вопросе сближения ОАЭ и Саудовской Аравии с Россией есть много нюансов, полагает специалист.

— Оно происходит в сфере экономики, но не политического взаимодействия. В этом отношении дела у нас лучше обстоят с Ираном. Описать внешнеполитические связи ОАЭ и Саудовской Аравии можно, используя многоженство, которое принято в арабском мире. В раннем возрасте, в период своего становления странам была навязана жена в виде США. Сейчас они не хотят разводиться со стратегическим союзником, а просто хотят взять в гарем Россию и Китай , — пояснил Останин-Головня.

По его словам, чрезмерное присутствие США в зоне Персидского залива можно компенсировать только за счет других внерегиональных тяжеловесов.

— Если полностью разорвать отношения с Вашингтоном, то это вызовет тяжелые последствия в регионе, вплоть до военных. В зоне Персидского залива довольно много военных баз двойного пользования, доступ к которым есть не только у США, но и у Британии, и у некоторых других членов НАТО. Поэтому, развивая отношения в сфере экономики с помощью России и Китая, они стремятся диверсифицировать свои внешнеполитические связи. Ключевым является суверенизация зоны Персидского залива, то есть обретение контроля над ним государствами, которые там физически находятся, — считает политолог.

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По мнению эксперта, делать выбор только в пользу России или Китая страны не будут, поскольку полагают, что это было бы ошибкой.

— Они бы просто заменили одно слагаемое другим. А если добавить сюда двух мощных игроков, как Россия и Китай, то получится треугольник, который создаст пространство для большего политического маневра. В этом отношении в первую очередь интересен нефтяной фактор, потому что нефть и газ — основные политические инструменты таких государств, как Саудовская Аравия и ОАЭ , — подытожил собеседник.

Сотрудничают пока им выгодно

Все игроки в данной ситуации руководствуются прагматическими интересами, считает востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— России в условиях санкций нужны рынки сбыта, а арабские страны зарабатывают на перепродаже, на тех дисконтах, которые Москва вынуждена им предоставлять. Здесь бизнес, ничего личного , — отметил эксперт.

Что касается в целом взаимодействия России с ОАЭ и Саудовской Аравией, то процесс сближения начался до этого. По словам политолога, идет важное сотрудничество в рамках ОПЕК+ по стабилизации цен на нефтяном рынке. Особенно активно это проявилось в 2020 году во время пандемии коронавируса, когда за счет сокращения объемов добычи нефти на рынке удавалось поддерживать цены, которые были выгодны странам — участницам ОПЕК+. Помимо этого, государствам удалось не допустить хаоса на нефтяном рынке.

Андрей Онтиков отмечает, что сейчас ситуация изменилось.

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— Сближение Саудовской Аравии и ОАЭ с Россией идет не только потому, что это отвечает интересам стран. Картина сложнее. Тут нужно вспомнить примирение Саудовской Аравии с Ираном и другие подвижки на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Украины. Тут речь идет о том, что эти три страны постепенно объединяются под зонтиком Китая. В рамках этого полюса будут взаимодействовать государства. Но полностью входить в подчиненное состояние они не хотят. Они хотели бы находиться посередине между США и Китаем , — полагает специалист.

По мнению Онтикова, это подталкивает другие страны к более тесному взаимодействию. ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других игроков на Ближнем Востоке, которые крайне сильно зависят от США в сфере безопасности в регионе, хотели бы изменить баланс в пользу Пекина. Эмираты и арабское королевство будут усиливать сближение и координацию с Китаем и Россией, но говорить о коренной смене курса не стоит.

— России следует понимать, что Москва тоже находится в зонтичном образовании, а у ближневосточных нефтедобывающих государств преобладает прагматизм. Они сотрудничают только там, где им выгодно, — резюмировал политолог в беседе с «Известиями».

Отвечает интересам трех стран

Схожую точку зрения разделяет научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

— В первую очередь сближение России с Саудовской Аравией и Эмиратами связано с тем, что это отвечает национальным долгосрочным интересам всех трех государств. Например, если мы говорим про рынок энергоресурсов, то все три страны входят в ОПЕК+, которая определяет цены на нефть через контроль квот на ее добычу. В условиях санкционного давления со стороны Запада мы получаем ситуацию, когда у нас есть российская нефть, которая оказывается под санкционным давлением вплоть до того, что пытаются запретить ее отгрузку, как-то ограничить цены на нее и прочее, — пояснил политолог.

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Он добавил, что страны ОПЕК+ договариваются между собой добывать определенное количество нефти, чтобы удерживать мировые цены на определенном уровне.

— Получается, что российская нефть перестает активно продаваться на западных рынках. Но ведь ее уже добыли. Если страны Персидского залива увеличат добычу, то увеличится общее количество нефти, а значит, цены опустятся. Если они прекратят добычу нефти, то это может не отвечать их национальным интересам. В этом плане страны пришли к абсолютно логичному и правильному выводу: если они хотят увеличивать свой внешний товарооборот, нужно что-то делать с российской нефтью, — считает эксперт.

Крылов в качестве примера привел ситуацию, когда Москва закупала нефть у Тегерана для внутреннего потребления.

— Возможно, часть нефти будет закупаться у России для внутреннего потребления и переработки в нефтепродукты на территории Саудовской Аравии и Эмиратов, а часть отправляться на экспорт. При этом проданную Россией нефть Эр-Рияд может даже без добавления примеси продавать как свою. Она уже не попадает под санкционный режим. Это очень удобная модель , — полагает специалист.

Собеседник считает, что стратегия выгодна России, потому что страна получает определенный доход, идет товарооборот. Ближневосточные партнеры тоже в плюсе, потому что у них нет необходимости заключать новые соглашения по квотам на добычу нефти в рамках ОПЕК+, а также высказываться по теме публично, поскольку это может повлечь последствия.

— Здесь очень много возможностей для экспорта, который выгоден и России, и странам Залива. Помимо этого, у Саудовской Аравии и ОАЭ есть спрос на российские удобрения, на военно-техническое сотрудничество, на инвестиции. С Саудовской Аравией Россия налаживает активное партнерство с 2015 года. Эр-Рияд — член G20, так что есть взаимодействие еще и в рамках форума. К тому же идут большие инвестиции из России в Саудовской Аравию и Эмираты и в обратном направлении, — отметил Данила Крылов.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его мнению, у стран есть взаимные прибыльные проекты. Так, арабские фонды участвовали в реконструкции трассы М-5 «Урал». При этом после начала СВО всё меньше конкретных проектов освещается публично из-за сильного санкционного давления на Россию.

По словам Крылова, в вопросе политического взаимодействия речь идет о традиционном партнерстве России с государствами Ближнего Востока, уважении их суверенитета и собственной политики.