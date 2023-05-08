Нефть риска: эксперты спрогнозировали рост цен на сырье до $80
Нефть может подорожать до уровня $80 за баррель в мае, рассказали «Известиям» эксперты. За прошедшую неделю черное золото сначала подешевело на 10% — с $80 до $72, впоследствии цены восстановились до уровня выше $75. По словам экспертов, такая динамика произошла в связи с ожиданиями банковского кризиса в США. Однако аналитики отмечают, что благодаря политике стран ОПЕК+ по постепенному сокращению добычи сырью вряд ли грозит дальнейшее резкое падение стоимости.
Ценный совет
Цены на нефть могут закрепиться на текущем уровне или показать рост до $80 в ближайший месяц, рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что резкий обвал цен сырья вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке. Эффект от добровольного сокращения производства нефти странами соглашения начнет уверенно оказывать влияние на рынок к концу текущего месяца, подчеркнул аналитик.
В апреле ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявил о добровольном согласованном снижении нефтедобычи, а Россия продлила до конца года свое решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки к февралю (действовало до июля).
Кроме того, стоимость нефти на уровне $70 и ниже невыгодна для многих добывающих стран, в первую очередь для США и Норвегии, поэтому в случае ее дальнейшего удешевления многие производители сократят поставки, как это происходило в 2014–2016 годах, добавил Александр Фролов. В случае если цены будут долго оставаться ниже оптимального инвестиционного коридора (от $80 за баррель), рынок может столкнуться с дефицитом, а в этом не заинтересованы ни производители, ни покупатели, считает специалист.
За прошедшую неделю черное золото подешевело на 10% — с $80 до $72 за баррель марки Brent, свидетельствуют данные торгов ICE. Впоследствии цена сырья поднималась до уровня выше $75.
Если стоимость снизится ниже уровня $70, это станет причиной дополнительных мер со стороны ОПЕК+ для укрепления котировок, отметил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
Пока же организация планирует оценить ситуацию на рынке, отметил ранее вице-премьер Александр Новак, добавив, что снижение цен может быть краткосрочным.
Следующая встреча представителей ОПЕК+ ожидается 4 июня. Если будет принято решение еще больше сократить добычу, вероятен рост цены нефти в ближайшие месяцы до $90, отметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
Положить банки
Недавнее снижение мировых цен на нефть связано с возросшими рисками глобальной рецессии и полноценного мирового финансового кризиса на фоне банкротства американского First Republic и нескольких региональных банков США, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Как писали «Известия», акции First Republic Bank обрушились 25 апреля более чем на 49%, до рекордных за всю его историю $8,10 за единицу акции. Причиной стала квартальная отчетность банка, где был отражен отток депозитов на сумму более $100 млрд по итогам этого периода, или 41%. Обрушение акций First Republic Bank — еще одно звено в цепочке проблем американских банков, которые вкупе могут столкнуть мировую экономику в рецессию, рассказали эксперты.
Ранее, в марте, в США обанкротились банки Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Тогда президент США Джо Байден выступал с экстренным обращением по поводу безопасности банковской системы США.
— First Republic по объему активов стал вторым в истории обанкротившимся банком, поэтому риски банкротств других региональных банков на этом фоне возросли и усилили ожидания банкротств других представителей данного сектора экономики, — подчеркнул Владимир Чернов.
Другой причиной снижения цены нефти стали довольно слабые экономические данные из Китая — производственная активность крупнейшего в мире импортера сырья в марте сократилась вопреки ожиданиям очередного роста, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Разочаровывающая статистика по Китаю и возможная рецессия в США вызывают опасения по поводу снижения спроса на черное золото и оказывают негативное влияние на рынок, согласен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Правда, как отметил Александр Потавин, за первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (на 162% больше, чем в прошлом году), а среднедневное количество достигло уровня 2019 года. То есть снижение деловой активности в промышленном секторе КНР компенсируется высокой мобильностью населения, что сохраняет спрос на топливо.
Кроме того, не слишком радужные перспективы американской экономики ни для кого не новость и поэтому данный негатив был уже «отыгран» путем сокращения добычи рядом стран — членов альянса ОПЕК+, отметил доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.
— То есть были приняты превентивные меры, которые не позволят ценам резко скатиться вниз вслед за показателями американской экономики, — отметил эксперт.
Иными словами, на среднесрочном горизонте две эти тенденции — снижение спроса и сокращение предложения — будут уравновешивать друг друга, заключил аналитик.