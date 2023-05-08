Нефть риска: эксперты спрогнозировали рост цен на сырье до $80

Нефть может подорожать до уровня $80 за баррель в мае , рассказали «Известиям» эксперты. За прошедшую неделю черное золото сначала подешевело на 10% — с $80 до $72, впоследствии цены восстановились до уровня выше $75. По словам экспертов, такая динамика произошла в связи с ожиданиями банковского кризиса в США. Однако аналитики отмечают, что благодаря политике стран ОПЕК+ по постепенному сокращению добычи сырью вряд ли грозит дальнейшее резкое падение стоимости .

Ценный совет

Цены на нефть могут закрепиться на текущем уровне или показать рост до $80 в ближайший месяц , рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что резкий обвал цен сырья вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке . Эффект от добровольного сокращения производства нефти странами соглашения начнет уверенно оказывать влияние на рынок к концу текущего месяца, подчеркнул аналитик.

В апреле ряд стран ОПЕК+ , включая Саудовскую Аравию, объявил о добровольном согласованном снижении нефтедобычи, а Россия продлила до конца года свое решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки к февралю (действовало до июля).

Кроме того, стоимость нефти на уровне $70 и ниже невыгодна для многих добывающих стран, в первую очередь для США и Норвегии , поэтому в случае ее дальнейшего удешевления многие производители сократят поставки, как это происходило в 2014–2016 годах, добавил Александр Фролов. В случае если цены будут долго оставаться ниже оптимального инвестиционного коридора (от $80 за баррель), рынок может столкнуться с дефицитом, а в этом не заинтересованы ни производители, ни покупатели , считает специалист.

Фото: REUTERS/WANA/Sadra Company

За прошедшую неделю черное золото подешевело на 10% — с $80 до $72 за баррель марки Brent , свидетельствуют данные торгов ICE. Впоследствии цена сырья поднималась до уровня выше $75 .

Если стоимость снизится ниже уровня $70, это станет причиной дополнительных мер со стороны ОПЕК+ для укрепления котировок , отметил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Пока же организация планирует оценить ситуацию на рынке , отметил ранее вице-премьер Александр Новак, добавив, что снижение цен может быть краткосрочным .

Следующая встреча представителей ОПЕК+ ожидается 4 июня. Если будет принято решение еще больше сократить добычу, вероятен рост цены нефти в ближайшие месяцы до $90 , отметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Положить банки

Недавнее снижение мировых цен на нефть связано с возросшими рисками глобальной рецессии и полноценного мирового финансового кризиса на фоне банкротства американского First Republic и нескольких региональных банков США , отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как писали «Известия», акции First Republic Bank обрушились 25 апреля более чем на 49%, до рекордных за всю его историю $8,10 за единицу акции. Причиной стала квартальная отчетность банка, где был отражен отток депозитов на сумму более $100 млрд по итогам этого периода, или 41%. Обрушение акций First Republic Bank — еще одно звено в цепочке проблем американских банков, которые вкупе могут столкнуть мировую экономику в рецессию, рассказали эксперты.

Ранее, в марте, в США обанкротились банки Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Тогда президент США Джо Байден выступал с экстренным обращением по поводу безопасности банковской системы США.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

— First Republic по объему активов стал вторым в истории обанкротившимся банком, поэтому риски банкротств других региональных банков на этом фоне возросли и усилили ожидания банкротств других представителей данного сектора экономики, — подчеркнул Владимир Чернов.

Другой причиной снижения цены нефти стали довольно слабые экономические данные из Китая — производственная активность крупнейшего в мире импортера сырья в марте сократилась вопреки ожиданиям очередного роста, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Разочаровывающая статистика по Китаю и возможная рецессия в США вызывают опасения по поводу снижения спроса на черное золото и оказывают негативное влияние на рынок , согласен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Правда, как отметил Александр Потавин, за первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (на 162% больше, чем в прошлом году), а среднедневное количество достигло уровня 2019 года. То есть снижение деловой активности в промышленном секторе КНР компенсируется высокой мобильностью населения , что сохраняет спрос на топливо.

Кроме того, не слишком радужные перспективы американской экономики ни для кого не новость и поэтому данный негатив был уже «отыгран» путем сокращения добычи рядом стран — членов альянса ОПЕК+ , отметил доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

— То есть были приняты превентивные меры, которые не позволят ценам резко скатиться вниз вслед за показателями американской экономики , — отметил эксперт.