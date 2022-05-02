В Берлине полиция арестовала 37 человек на первомайской демонстрации

Во время традиционной первомайской демонстрации представителей левых организаций в Берлине были арестованы 37 человек. Об этом в воскресенье сообщило немецкое издание Rbb24 со ссылкой на полицию.

Шествие началось в воскресенье в 18:00 по местному времени (19:00 мск). По оценкам правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие 14 тыс. человек, из них, предварительно, 37 задержали.

«По предварительным данным, в настоящее время задержаны 37 человек, в том числе лица, которые умышленно забрасывали бутылками сотрудников правоохранительных органов», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Несмотря на то, что, по данным издания, это была «самая мирная первомайская демонстрация в Берлине за последние десятилетия», полиция в одном из районов германской столицы — Кройцберге — всё же применила слезоточивый газ.

В частности, поскольку в ходе демонстрации манифестанты бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону полицейских, а также наносили «удары руками и ногами в сторону правоохранителей».

Сами организаторы демонстрации раскритиковали действия полиции, утверждая, что правоохранительные органы намеренно стремились к эскалации.

В прошлом году сообщалось, что на первомайских демонстрациях в Берлине, которые позже переросли в беспорядки, около 350 человек были задержаны. Манифестанты, по сведениям журналистов, забрасывали полицейских камнями, пиротехникой и бутылками. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики. Всего в шествиях в столице Германии приняли участие от 8 до 10 тыс. человек.

Тогда же стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Брюсселе, в которые переросла в субботу демонстрация протеста против карантинных мер, ранения получили около 30 человек.

1 Мая в Германии, Австрии и части Швейцарии является праздничным выходным днем. Называется он «Tag der Arbeit (День труда)». В этот день с утра во многих больших городах проходят демонстрации и митинги. Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.