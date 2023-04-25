Праздник 1 Мая: история и традиции, как празднуют

Более ста лет первый майский день в России неизменно является выходным. Однако название и идеологическая нагрузка этого праздника менялись уже не раз. Изначально он задумывался как День Интернационала, однако затем советские лидеры решили сделать 1 мая торжеством «для внутреннего пользования» — на первый план вышли освещение достижений КПСС и прославление ее вождей. Лишь в начале 1990-х этот день обрел свое современное название — Праздник весны и труда. Когда и почему в Москве не проводились праздничные демонстрации, кто последним поздравил страну с Первомаем с трибуны Мавзолея и какое отношение к этому дню имеет «фирма мирового класса» — в материале «Известий».

Началось с анархистов

В 1918 году в РСФСР стал государственным интернациональный праздник, ведущий свою историю с 1 мая 1886 года, когда анархические организации США и Канады устроили серию демонстраций. Он был объявлен Днем Интернационала. Передовица «Известий» открывалась обширной статьей под заголовком «Да здравствует пролетарский праздник, 1 мая». Характерно, что ее авторы обращались к представителям трудового населения всех стран, а в самой газете присутствовали отдельные материалы с поздравлениями коммунистов в Чехословакии, Польше и Германии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Первая полоса газеты «Известия» от 1 мая 1918 года

К Первомаю 1924 года картина кардинально не изменилась: праздничный номер «Известий» был посвящен так называемым маёвкам — демонстрациям и собраниям по всему миру в честь праздника Труда. В правом верхнем углу первой полосы газеты впервые появился знаменитый слоган «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» (на всех языках советских республик), а большая часть заметок была посвящена поддержке трудящихся в Германии, где в то время шли выборы в органы власти Веймарской республики.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Идет колонна Российского ленинского коммунистического союза молодежи (РЛКСМ). Москва, 1924 год Фото: РИА Новости

Первомайские поздравления газеты «Известия», сохранившиеся в архивах, четко отражают международную политическую обстановку. Например, выпуск от 1 мая 1938 года посвящен ситуации в Испании и поддержке рабочего движения — был самый разгар гражданской войны.

«В этом году 1 мая в Испании не будет днем отдыха, бои не приостановятся. Не замедлят своего бега заводские механизмы, где подростки делают бомбы», — сообщала из Мадрида в своей статье писательница, внештатный корреспондент «Известий» Мария Тереса Леон.

Не до праздника

В 1941 году поддержка требовалась уже не зарубежному пролетариату, а населению страны. Несмотря на то что до начала Великой Отечественной войны оставалось почти два месяца, первомайский номер «Известий» посвящен по большей части не поздравлениям, а приказам наркома обороны Семена Тимошенко, где он говорит об отличном состоянии Красной армии. На второй полосе в подборке заметок «Как в настоящем бою» журналисты «Известий» рассказывают о том, как изменилась тактика ведения боевых действий в связи с развитием оборонной промышленности.

Иосиф Виссарионович Сталин в рабочем кабинете Фото: РИА Новости

Первую полосу «Известий» от 1 мая 1942 года открывала статья за подписью Иосифа Сталина: «Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний праздник. Трудящиеся нашей страны отказались от праздничного отдыха — чтобы провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей родины», — писал генсек.

В 1945 году первомайская передовица «Известий» тоже была подписана Иосифом Сталиным, но тональность ее стала праздничной.

Автор цитаты «В этом году народы нашей Родины встречают день Первого мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны», — сообщал автор.

Возле логотипа газеты появился новый призыв: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина».

Делай «фирму»

В 1972 году название праздника было изменено на День международной солидарности трудящихся — Первое Мая. Номер, как обычно, состоял из фотографий и репортажа с парада у Мавзолея Ленина, но главный слоган снова изменился: «На всех широтах планеты Земля под алыми стягами Первомая прошли миллионы борцов за мир, демократию и социализм».

Праздничная демонстрация в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1972 года Фото: РИА Новости/Иван Денисенко

Причем о международных празднованиях в этот раз говорилось совсем мало, зато было опубликовано много восторженных строк об украшении Москвы и Ленинграда к знаменательному дню.

В 1990 году в последний раз в истории Советского Союза состоялась официальная первомайская демонстрация. Уже через год на Красной площади прошел митинг против повышения цен, а президент СССР Михаил Горбачев в последний раз наблюдал за ним с трибуны Мавзолея.

Номер «Известий» от 1 мая 1991 года типичен для изданий тех лет: про праздник ни слова, зато на первой полосе советы «Как стать фирмой мирового класса». И только через восемь лет, в 1999-м, в номере от 1 мая появилась небольшая заметка о том, что профсоюзы и коммунисты в этот раз пойдут в разных колоннах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Вторая полоса газеты «Известия» от 30 апреля 1999 года

В 1992 году по решению правительства РФ красный Первомай был переименован — с тех пор мы отмечаем Праздник весны и труда. По традиции в стране всё еще проходят и демонстрации трудящихся. В частности, в пресс-службе столичного департамента безопасности «Известиям» сообщили, что на 1 мая 2019 года в городе согласовано шесть различных демонстраций, а самой крупной станет акция Московской федерации профсоюзов, на которую заявлено около 100 человек участников.