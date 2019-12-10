Почем бунт лиха: как Париж переживает забастовку против реформы пенсий

На фоне многомесячных протестов «желтых жилетов», в обстановке которых Франция жила без малого год, нынешние выступления против пенсионной реформы проходят достаточно мирно, убедилась на месте корреспондент «Известий». Не считая первого дня стачки 5 декабря, отмеченного несколькими инцидентами, с пятницы Париж продолжал жить обычной жизнью, за одним существенным исключением. Играющие роль первой скрипки в противостоянии с властями профсоюзы транспортников, по сути, парализовали движение в городе, приостановив работу электричек, автобусов и метро. При этом и протестующие, и руководство страны обещают стоять до конца , а значит, парижанам еще долго придется ходить пешком или стоять в многокилометровых пробках.

Пройти, но не проехать

В выходные жизнь в Париже кипела, как, наверное, в любом другом большой европейском городе в преддверие Рождества. На улицах было полно парижан, неспешно прогуливающихся с детьми среди лавочек с глинтвейном, сырами и другими радующими глаз и желудок товарами.

Еще в конце октября министерство финансов Франции не без грусти констатировало, что на фоне почти годичных протестов «желтых жилетов» страна была вынуждена пересмотреть давнюю цель довести число иностранных туристов в 2020 году до 100 млн человек. Тем не менее даже в декабре, невзирая на нередкий дождь и прохладу, на недобор гостей Парижу грех было жаловаться. Очередь на вход в Лувр растянулась на десятки метров, а у Эйфелевой башни было всё так же полно темнокожих продавцов ее дешевых миниатюрных копий, как и арабов, зазывающих доверчивых иностранцев сыграть в наперстки прямо на тротуаре. Не менее оживленно оказалось в уикенд на Елисейских полях, а также в галерее Лафайет, самые дорогие бутики в которой традиционно штурмовали китайские граждане, позднее покидавшие французскую столицу с тремя чемоданами каждый.

Довольно часто на улицах виднелись и двухэтажные ярко-красные туристические автобусы. Впрочем, они были чуть ли не единственным транспортом, ходившем по городу почти без перебоев.

Забастовка_1 Закрытая станция метро в Париже Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Еще 5 декабря по всей Франции началась всеобщая стачка против планируемой властями пенсионной реформы. Изначально речь шла об однодневной акции, но ее участники быстро вошли во вкус, сделав в итоге протест бессрочным и пообещав провести очередной марш уже 10 декабря.

Участие в забастовке (выразившееся, главным образом, в неявке на работу) приняли многие учителя, немало работников сферы здравоохранения и даже сотрудники театров — те, для кого сейчас действуют особые и во многом привилегированные условия выхода на пенсию. Но безусловный тон всей акции задавали и задают транспортники, усилиями которых Париж и его пригороды в прямом смысле встали. В выходные и понедельник 9 декабря в столице работали лишь 15% всех автобусных маршрутов, практически не ходили пригородные электрички . Одна из местных жительниц даже посоветовала «Известиям» загрузить в телефон специальное приложение, в режиме реального времени показывающего, какие маршруты и в каких промежутках работают.

— Cегодня Roissybus (автобус от Парижской оперы до аэропорта Шарль де Голль) ходили, значит, и завтра должны, хотя, конечно, гарантий нет, — сказал «Известиям», поглядев в какие-то бумаги, один из сотрудников парижской подземки на выходе с линии 1.

Эта и еще одна линия метро всё это время были единственными, работавшими без перебоев, — по той лишь причине, что поезда на них целиком автоматизированные . Так что встреча с живым сотрудником метрополитена на фоне преимущественно закрытых железными решетками станций уже сама по себе казалась маленьким чудом.

Забастовка_2 Пустые перроны вокзала Сен-Лазар в Париже Фото: REUTERS/Christian Hartmann

«В ближайшие дни рекомендуем избегать пользования общественным транспортом», — советовал несколько по-издевательски — как будто у людей был выбор — сайт компании RATP. Это оператор электричек, автобусов и поездов метро, ежедневно обслуживающий порядка 10 млн пассажиров.

На фоне неработающего общественного транспорта парижане и жители пригородов предсказуемо пересели на личный. 9 декабря около 8 утра протяженность пробок в регионе Иль-де-франс превысила 600 км — вдвое больше обычного . Чаще попадались в эти дни на дорогах и велосипедисты, вопреки не особо располагавшей к таким пробегам погоде.

Разумеется, резко возрос и спрос на такси. Но поймать его в эти дни тоже стало своего рода квестом : для корреспондента «Известий» ожидание машины, например, растянулось на 40 минут. При этом такси приехало с попутчиками, а высадка состоялась метров за 700 до пункта назначения — «для оптимизации маршрута», как пояснило приложение.

Не знаем, но осуждаем

Весь сыр-бор начался во Франции из-за планов главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона унифицировать пенсионную систему. Сегодня в стране действует сразу 42 различных пенсионных режима, зависящих от конкретной профессии . И ныне бастующие сотрудники транспорта всегда слыли одними из самых привилегированных категорий пенсионеров. Впрочем, одним из главных мотивов властей было не столько стремление к большему социальному равенству, сколько задача поддержания на плаву всей финансовой системы. Согласно расчетам Пенсионного консультационного совета, к 2025 году систему выплат пожилым людям в ее нынешнем виде ждет дефицит от €7,9 до €17,2 млрд.

Как говорил «Известиям» ранее глава франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен, французы не очень понимают, что конкретно будет происходить. Но все при этом догадываются, что изменения приведут к снижению реального уровня доходов.

Забастовка_3 Поезда между Камбре и Парижем были отменены в понедельник Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Что примечательно, пока проект реформы существует лишь в общих чертах и постоянно трансформируется. Премьер Эдуар Филипп представит цельный вариант документа только 11 декабря . Но французы — по крайней мере, немалая их часть — давно живут по принципу «ничего хорошего от властей не жди» и обещают продолжить забастовки.

В 1995 году Франция уже переживала нечто подобное — тогда планы премьера Алана Жюппе провести реформу пенсий споткнулись о многодневную стачку профсоюзов, вынудившую власти отыграть назад. Зато экс-президент Франции Николя Саркози не дрогнул: в 2010 году он решил повысить пенсионный возраст с 60 до 62 лет и добился своего, невзирая на блокаду всех 12 нефтеперерабатывающих заводов Франции и перебои с горючим на тысячах АЗС по всей стране. Нынешнее правительство в лице Эдуара Филиппа заявило, что доведет задуманное до конца, но «уважая людей и реагируя на их беспокойство».