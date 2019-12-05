Более 60 человек задержали во время акции протеста в Париже

В Париже, где проходит акция протеста, задержали 65 человек. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает префектура полиции в Twitter.

Отмечается, что всего правоохранительные органы провели более 6476 проверок.

По данным «РИА Новости», участники акции протеста в центре Парижа заполнили весь бульвар Мажента от Восточного вокзала до площади Республики, взрываются петарды и взрывпакеты.

5 декабря во Франции проходит масштабная общенациональная забастовка против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона. Общественный транспорт встал, поскольку водители не вышли на работу, передает RT. Всего по стране запланировано около 250 манифестаций. СМИ сообщают, что в Нанте и Бордо акции сопровождаются беспорядками. Закрыты станции парижского метро, работают только две линии с беспилотными поездами.

Британские авиакомпании British Airways, Easyjet и ирландская авиакомпания Ryanair отменили несколько сотен рейсов во Францию и обратно, а Air France отменила 30% внутренних рейсов. Также в забастовке участвуют все государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить 42 пенсионных режима с 2025 года, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег.