Во Франции из-за забастовок отменено большинство поездов

Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило в воскресенье большинство поездов из-за продолжающейся в стране забастовки против пенсионной реформы. Об этом 8 декабря компания SNCF сообщило в своем Twitter.

Согласно опубликованной информации, 8 декабря будет курсировать лишь одна из шести пригородных электричек Transilien и два из десяти региональных поездов TER. Этот график сохранится и 9 декабря.

Также в воскресенье Парижское автономное управление транспорта (RATP) уведомило жителей столицы о закрытии 14 из 16 линий метро.

Ранее, 7 декабря, три главные профсоюзные организации Франции выступили с коллективным призывом мобилизировать акции протеста против планируемой правительством страны реформы пенсионной системы.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Инициатива, которую предложил президент страны Эммануэль Макрон, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Полный проект реформы 11 декабря представит премьер-министр Франции Эдуард Филипп. 6 декабря в своем Twitter он подчеркнул, что решительно настроен на изменения, однако отметил, что не придерживается «логики конфронтации». Между тем, как отмечает газета Le Monde, Макрон относительно реформы и протестов хранит молчание, фактически самоустранившись и переложив решение вопроса на Филиппа.

Сегодня средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года. По данным статистической службы ЕС на 2018 год, экономически активно лишь 56% населения республики в возрасте от 15 до 74 лет. Это, в частности, объясняется высоким уровнем безработицы среди молодежи и ранним выходом на пенсию. Таким образом, ввиду тенденции на увеличение продолжительности жизни продолжат расти и эти показатели.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающее поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.