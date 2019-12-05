Стачка на прокачку: кто стоит за забастовкой против пенсионной реформы Макрона

Поводом для всеобщей стачки работников транспорта, сферы образования и ряда других отраслей, которая накрыла Францию 5 декабря, стала пенсионная реформа, предложенная президентом Эммануэлем Макроном . Сейчас в Пятой республике существуют сразу четыре десятка пенсионных режимов для различных категорий служащих — эту систему не меняли с послевоенных лет, и ее реформирование во многом назревало давно. Вместе с тем время для осуществления непопулярной меры оказалось довольно неудачным — страна еще не отошла от тянувшихся почти год протестов «желтых жилетов». Не устраивает забастовщиков и инициатор преобразований, которого многие считают далеким от нужд простого народа. По мнению некоторых экспертов, таким образом профсоюзы пытаются восстановить доверие, утраченное за время выступлений «жилетов». Подробности — в материале «Известий».

Поезд дальше не идет

Довольными в Париже и ряде других городов Франции 5 декабря были разве что школьники, получившие внеплановый выходной. А также владельцы магазинов, сдающих в прокат велосипеды и мотороллеры . В этот день спрос на их услуги резко подскочил: на фоне всеобщей забастовки — крупнейшей за последнюю четверть века — эти транспортные средства оказались самым верным способом передвижения.

Сотрудники национальной железнодорожной компании SNCF прекратили работу еще накануне, и к утру 5 декабря 90% всех обслуживаемых ею поездов в прямом смысле встали. Затронула акция и авиаперелеты (Air France была вынуждена отменить почти треть внутренних рейсов), и железнодорожное сообщение с соседними странами . Например, компания Eurostar — оператор поездок по туннелю до Британии — приостановила продажу билетов минимум до 10 декабря. В Париже работу прекратили практически все ветки метро и подавляющая часть наземного транспорта.

париж Часть наземного транспорта и метро в Париже прекратили работу Фото: REUTERS/Christian Hartmann

В принципе забастовки транспортников для Франции привычны — профсоюзы работников этой сферы давно зарекомендовали себя в качестве главных любителей качать права. Однако на этот раз протестный настрой с ними разделили работники образования (около 55% учителей заявили об участии в забастовке), сотрудники почты, сборщики мусора и судьи. Профсоюзы работников больниц и полицейские также выразили симпатии участникам стачки, но в силу особенностей профессии от участия в ней по большей части отказались.

А в Париже стражам порядка даже пришлось в этот день усилить работу. Из опасений, что к мирным протестующим примкнут радикалы, на поддержание правопорядка отрядили дополнительные силы полиции. Магазинам и кафе рекомендовали закрыться на весь день, а протесты на Елисейских полях, у зданий Елисейского дворца и парламента и вовсе запретили специальным декретом.

Навстречу сомнительной старости

Причина, по которой сотни тысяч французов (по оценкам профсоюзов, число забастовщиков превысило 900 тыс. человек) вышли на улицы, — пенсионная реформа, затеянная Эммануэлем Макроном.

В настоящее время в стране — еще с послевоенных времен — действуют 42 различных режима для каждой категории пенсионеров. Железнодорожники и авиаслужащие выходят на пенсию раньше остальных, зато юристы и врачи платят с пенсии меньше налогов. Президент Макрон задался целью унифицировать эту систему и уравнять всех пенсионеров в правах. При этом он обещал, что возраст выхода на пенсию оставят прежним (сейчас это 62 года), но будут финансово стимулировать тех, кто захочет остаться в строю подольше.

Однако из-за отсутствия четких деталей предполагаемых изменений французы решили: нововведения приведут лишь к тому, что работать придется дольше, а получать — меньше.

париж Фото: REUTERS/Christian Hartmann

— Забастовка носит такой массовый характер, потому что на основе утечек в СМИ многие сделали вывод, что проект Эммануила Макрона серьезно ухудшит их пенсионные выплаты. Это, например, случай учителей и железнодорожников, — сказал «Известиям» французский политолог Тома Геноле.

Схожее мнение в разговоре с «Известиям» высказал и глава франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен.

— Пенсионная реформа вызывает много вопросов. Французы не очень понимают, что конкретно будет происходить, но все понимают — это приведет к снижению реального уровня доходов в пенсиях, — заявил эксперт. — Сейчас пенсия во Франции в среднем составляет 73% от последней зарплаты. После реформы, как считают многие экономисты, она снизится до 55%.

Важно не что, а кто

Сегодня, по данным опроса института общественного мнения IFOP, 76% французов согласны с необходимостью реформирования системы пенсий, но при этом 64% не готовы доверить осуществление этой меры нынешнему правительству .

— Фон очень неблагоприятный, доверие к Макрону подорвано на фоне движения «желтых жилетов» — его деятельность одобряет около 30% французов, что чуть больше, чем у Франсуа Олланда, но значительно меньше, чем у Николя Саркози на том же этапе президентства, — признал Арно Дюбьен.

Нынешней осенью Эммануэль Макрон запустил процедуру общественных дебатов относительно своей реформы, голосовать за которую парламенту предстоит лишь следующим летом. Однако готовность прислушаться к мнению общества особо сограждан не подкупила — в глазах многих нынешний глава Пятой республики так и остался «президентом для богачей». Еще один соцопрос — в газете Liberation — показал, что 89% французов полагают, что страна переживает социальный кризис. При этом 64% считают, что Макрон не понимает социальных сложностей сограждан .

мир Фото: REUTERS/Eric Gaillard

— В принципе в пенсионной реформе нет ничего плохого, хотя против нее действует несколько мощных лобби в лице полиции и железнодорожников. Предлагаемые меры фактически повысили бы пенсии для тех, кто находится в нижней части шкалы, — пояснил «Известиям» эксперт по современной Франции из британского Университета Ноттингема Пол Смит. — Но здесь много корпоративных интересов, и профсоюзное движение пытается восстановить доверие, которое оно утратило во время движения «жилетов».

Предыдущая попытка пересмотреть пенсионную систему во Франции была предпринята в 1995 году. Но воплотить ее в жизнь у правительства не получилось — 22-дневная забастовка профсоюзов заставила власти пойти на попятную. Очевидно, ту же тактику профсоюзы избрали и сейчас. Если еще месяц назад речь шла об однодневной стачке 5 декабря, то с наступлением «часа икс» бастующие стали всё увереннее заявлять о намерении продержаться на улицах чуть ли не Рождества. И порадоваться этому смогут опять же разве что владельцы магазинов проката велосипедов и школьники.