Прямой эфир

Полиция Франции готовится к беспорядкам в связи с забастовкой

0
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские установили металлические заграждения на прилегающих к Елисейским полям улицам Парижа в связи с проведением общенациональной забастовки. Кроме того, они огородили маршрут, по которому пройдут манифестанты. Об этом сообщила газета Le Parisien в четверг, 5 декабря. Всего на маршруте будут дежурить около 6 тыс. полицейских и жандармов.

«Угрозы — обычное явление, когда речь идет о профсоюзных организациях»
Глава КТР Борис Кравченко — о давлении на активистов, правах рабочих завода Ford и вреде сдельной оплаты труда

Глава парижской полиции призвал протестующих оказать помощь правоохранительным органам и не покрывать нарушителей порядка. Владельцев магазинов призвали закрыть их на время демонстрации и спрятать любые объекты, которые можно использовать как снаряд.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов дежурят на Елисейских полях, у Национального собрания и Собора Парижской Богоматери.

Ранее в четверг сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.

Общенациональная забастовка началась во Франции в четверг. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро. Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить с 2025 года 42 пенсионных режима, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег. Всего по стране заявлено 245 манифестаций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянские профсоюзы объявили всеобщую забастовку
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019