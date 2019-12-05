Полиция Франции готовится к беспорядкам в связи с забастовкой

Полицейские установили металлические заграждения на прилегающих к Елисейским полям улицам Парижа в связи с проведением общенациональной забастовки. Кроме того, они огородили маршрут, по которому пройдут манифестанты. Об этом сообщила газета Le Parisien в четверг, 5 декабря. Всего на маршруте будут дежурить около 6 тыс. полицейских и жандармов.

Глава парижской полиции призвал протестующих оказать помощь правоохранительным органам и не покрывать нарушителей порядка. Владельцев магазинов призвали закрыть их на время демонстрации и спрятать любые объекты, которые можно использовать как снаряд.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов дежурят на Елисейских полях, у Национального собрания и Собора Парижской Богоматери.

Ранее в четверг сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.

Общенациональная забастовка началась во Франции в четверг. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро. Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить с 2025 года 42 пенсионных режима, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег. Всего по стране заявлено 245 манифестаций