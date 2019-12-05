Эйфелеву башню закрыли из-за забастовок во Франции

В Париже в четверг, 5 декабря, закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки профсоюзов Франции против пенсионной реформы.

«Из-за национальной забастовки я закрыта сегодня», — говорится на странице башни в Twitter.

Отмечается, что площадка около достопримечательности будет открыта для посещения.

Общенациональная забастовка началась во Франции в четверг. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро. Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить 42 пенсионных режима с 2025 года, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег. Всего по стране заявлено 245 манифестаций, сообщает rfi.fr

В октябре всеобщая забастовка профсоюзов прошла в Италии. Работники как государственного, так и частного сектора недовольны низкими зарплатами, а также общими условиями труда.