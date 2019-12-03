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Финский премьер собрался уйти в отставку после скандала вокруг забастовки почты

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Глава правительства Финляндии Антти Ринне готов уйти в отставку на фоне скандала вокруг забастовки почтовых работников. По данным газеты «Илталехти», он обратится к президенту страны с просьбой уже во вторник, 3 декабря.

Премьер собирается покинуть пост до дискуссии по поводу вотума недоверия, которая назначена на 14:00 (15:00 мск), пишет газета.

1 декабря Ринне, комментируя ситуацию вокруг забастовки, назвал нынешний кабинет министров недееспособным, передает ТАСС.

Забастовка почтальонов и логистических компаний началась 11 ноября. Они были недовольны пересмотром схемы оплаты труда и изменениями в профсоюзах. Поскольку в ноябре финны начинают отправлять рождественские открытки и посылки и это один из самых загруженных месяцев для почтовой службы, стачка сильно сказалась на логистике. Забастовка прекратилась 26 ноября. Несколько дней спустя министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку, так как стало известно, что она знала о планах пересмотра зарплаты в сторону уменьшения. На нее поступило несколько жалоб в канцелярию минюста. После скандала некоторые партии предложили вынести вотум недоверия кабинету министров и потребовали объяснений от Ринне.

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